TUI Blue Schladming: Neues Pep-Angebot bis November 2026

Im Rahmen des PEP-Offers kostet der Aufenthalt inklusive Halbpension je nach Reisezeitraum und Verfügbarkeit ab 140 EUR pro Nacht und Doppelzimmer. Reservierungen für Kinder sowie andere Zimmerkategorien sind auf Anfrage und mit Aufzahlung möglich. Eine kostenfreie Stornierung ist bis sieben Tage vor Anreise möglich.

Die Buchung erfolgt über die Buchungsplattform des Hotels - Link dazu HIER

Ganzjähriges Ziel für Action & Entspannung

Direkt am Schladminger Hausberg gelegen, überzeugt das moderne TUI Blue Schladming vor allem Aktivurlaubende. Die Nähe zur Planai Seilbahn bietet ganzjährig ideale Voraussetzungen für Skitouren, Wanderungen, abwechslungsreiche Ausflüge sowie spannende Mountainbike- und Downhill-Abenteuer im Bikepark. Zudem ist bei Reisen vom 14. Mai bis 1. November die Schladming Card mit zahlreichen Vergünstigungen bereits bei Buchung ab einer Übernachtung inklusive. Nach der Action sorgt dann die SkySauna mit Panoramadachterrasse mit Blick auf die Bergkulisse für Entspannnung.

