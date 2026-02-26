| news | schiff
Oceania Cruises startet Ambassador-Programm
Oceania Cruises kündigt den Start des Oceania Club Ambassador-Programms an – einer Initiative, die Mitglieder für persönliche Empfehlungen belohnt.
Das neue Empfehlungsprogramm, das gestern gestartet ist, soll die Treue der Oceania Club-Mitglieder würdigen und neue Gäste mit einem exklusiven Vorteil begrüßen. Und so funktioniert das Programm: Oceania Club-Mitglieder können Freund:innen oder Familienmitglieder empfehlen, die bislang noch keine Reise mit Oceania Cruises unternommen haben. Dadurch sichern sich beide Seiten einen Preisvorteil von 200 USD. Um diesen zu nutzen, muss der geworbene Gast das Ambassador-Empfehlungsformular innerhalb von 14 Tagen nach der Anzahlung online ausfüllen. Erst danach kann die Vergünstigung der Buchung zugeordnet werden.
Teilnahmebedingungen im Detail
Das Ambassador-Programm gilt für Neubuchungen von Erstgästen zum veröffentlichten regulären Preis. Sowohl das empfehlende Mitglied als auch der geworbene Gast erhalten ein Guthaben von jeweils 200 USD für zukünftige Kreuzfahrten. Das Guthaben kann auf bestehende oder künftige Reservierungen angerechnet werden, sofern die Restzahlung noch nicht erfolgt ist. Pro Buchung können Mitglieder bis zu vier Guthaben à 200 USD geltend machen. Die Gutschriften sind ab Ausstellungsdatum drei Jahre gültig. Empfehlende und geworbene Gäste müssen nicht gemeinsam reisen.
Das Programm gilt ausschließlich für persönliche Empfehlungen im Freundes- und Familienkreis. Eine öffentliche Bewerbung oder Verbreitung über soziale Medien ist nicht gestattet. Weitere Informationen sind auf der Website von Oceania Cruises erhältlich. (red)
