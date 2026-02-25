Verkaufstrainer R. Groß: Kund:innen gezielt steuern, statt nur zu beraten

Da sich das Kundenverhalten in den vergangenen Jahren radikal verändert hat, braucht es heute andere Verkaufsmethoden als noch vor 20 Jahren.

Auf dieser Erkenntnis aufbauend hat Verkaufstrainer Ricco Groß speziell für Reisebüros einen – kostenlosen - Verkaufskompass erstellt.

Die emotionalen Diskussionen rund um die Cash-Back-Angebote vieler Online-Plattformen zeigen, wie zeitgemäß der Ansatz von Verkaufstrainer Ricco Groß ist. Und er weiß, wovon er spricht. Nach seiner Ausbildung in einem Reisebüro in Bayreuth wechselte er zu STA Travel, wo er sein „Faible für den Verkauf“ ausleben konnte: Schon bald wurde er zum Top Seller unter 200 Verkaufenden in Deutschland gekürt. Nach einigen Jahren bei G-Adventure im klassischen Außendienst machte er sich selbstständig als Vertriebler für verschiedene Branchen und Produkte. Auf seiner eigenen Erfahrung basierend arbeitete er ein Verkaufskonzept aus, das den Fokus auf die Umsetzung legt.

Update des Verkaufsprozesses

„Viele Reisebüros fühlen sich machtlos, dabei können sie leicht was verändern“, ist der sympathische Verkaufstrainer überzeugt. Das Problem liege nicht bei Cash-Back oder Vergleichsportalen, sondern darin, dass heute Verkaufsmethoden von vor 20 Jahren angewandt würden. „Wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangslage. Das Kundenverhalten hat sich radikal verändert. Es braucht ein Update des Verkaufsprozesses“, so Groß weiter. In seinem – kostenlosen – „Reisebüro Verkaufskompass 2026“ fasst er die wesentlichen Punkte zusammen und gibt praktische Tipps. Es gehe nicht darum, das Internet schlecht zu reden, sondern das Reisebüro stark zu machen. „Verkauf hat viel mit Führung zu tun“, weiß Groß. Der Prozess besteht aus Vertrauen – Führung – Verbindlichkeit.

Reisebüro-Akademie

Aus eigener Erfahrung weiß Groß, dass ein klassisches Verkaufstraining mit acht Stunden überfordert. In seiner Reisebüro-Akademie hat er allein 2025 rund 150 Agents über zehn Wochen geschult. Dabei werden gemeinsam Verkaufsstrategien entwickelt, die Eröffnung eines Gesprächs trainiert und geübt, die Gesprächsführung zu behalten. „Der Mehrwert der Reisebüro-Akademie ist, dass wir gemeinsam üben und Impulse setzen“, erklärt Groß. Das Programm basiert auf vier Säulen: Wissensvermittlung, Wissenskontrolle, Begleitung durch Groß als persönlicher Ansprechpartner und Teilnahme in einer Community für den Austausch. Nach einer Abschlussprüfung mit 30 Fragen werden erfolgreiche Teilnehmende mit einem Reisebüro-Akademie-Zertifikat ausgezeichnet. So erhalten Expedienten das Rüstzeug, verbindlicher aufzutreten und sich nicht von Screenshots, günstigeren Online-Preisen oder Cash-Back-Angeboten ausbremsen zu lassen.

Denn, fasst Gross zusammen: „Meine Vision ist: Mein Traumberuf von damals soll sich für Expis heute auch wieder so anfühlen.“

Den Reisebüro Verkaufskompass 2026 gibt es zum kostenlosen Download unter: www.riccogross.de (red.)