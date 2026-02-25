Dertour Austria verzeichnet gesteigerte Partnerzufriedenheit

Die Zufriedenheitsumfrage 2025 zeigt ein deutlich gestärktes Vertrauen in die Service- und Betreuungsqualität von Dertour Austria. Besonders die hohe Teilnahmequote, die positiven Bewertungen der Mitarbeiter:innen sowie die Verbesserungen bei E-Mail-Bearbeitung und Veranstaltungsqualität sprechen für sich. Gleichzeitig liefern die differenzierten Rückmeldungen wertvolle Ansatzpunkte, um weitere Optimierungen voranzutreiben. „Die vielen Rückmeldungen unserer Partner:innen sind für uns ein enorm wichtiger Kompass. Sie zeigen uns, wo wir bereits stark sind, und geben uns klare Impulse, wo wir weiter ansetzen möchten. Wir freuen uns über die hohe Zufriedenheit – und arbeiten gleichzeitig mit vollem Engagement daran, gemeinsam noch besser zu werden“, so das Dertour Austria Team.

Top-Bewertung für die Buchungszentrale

Die Ergebnisse zeigen insgesamt ein sehr positives Stimmungsbild. Besonders die Buchungszentrale wird von den Vertriebspartner:innen erneut als verlässliche und serviceorientierte Anlaufstelle bewertet. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz der Mitarbeiter:innen erhielten hohe Zustimmungswerte. Vereinzelt kam es zwar zu längeren telefonischen Wartezeiten, dennoch gaben die Befragten an, weiterhin gerne oder sehr gerne mit der Buchungszentrale in Kontakt zu treten. Auch bei der Bearbeitung von E-Mails zeigt sich laut Umfrage eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Vor allem Reaktionsgeschwindigkeit und Antwortqualität wurden positiver bewertet.

Verkaufsförderung punktet erneut

Besonders viele positive Rückmeldungen gab es im Bereich der Verkaufsförderung und der Vertriebsveranstaltungen. Der Informationsgehalt, die Organisation sowie der persönliche Austausch mit dem DERTOUR Austria Team wurden wie schon im Vorjahr hoch gelobt. Darüber hinaus wurde in vielen Kommentaren die Bedeutung persönlicher Treffen hervorgehoben sowie die Herzlichkeit und Verlässlichkeit der Betreuung.

Travel Compass weiter auf Erfolgskurs

Bezüglich des digitalen Buchungstools Travel Compass gaben viele Partner:innen an, dass es ihr bevorzugtes Arbeitsinstrument sei. Vor allem die Übersichtlichkeit, Geschwindigkeit und die Eignung für die Planung komplexerer Reisen wurden hervorgehoben. Gleichzeitig flossen neue Anregungen zu technischen Optimierungen ein – wichtige Impulse für weitere Verbesserungen.

Im Veranstalterranking behauptet Dertour Austria laut Auswertung weiterhin eine sehr starke Marktposition: Die Vertriebspartner:innen sehen das Unternehmen klar unter den Top 3 – mit Tendenz zu Platz 1. (red)