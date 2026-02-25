Digitalisierung in der Hotellerie: Unternehmerische Verantwortung entscheidet über den Erfolg

Digitale Systeme sind in vielen Hotels längst etabliert: Buchungsmaschinen, Property-Management-Systeme und Channel-Manager gehören zum Standard. Doch der tatsächliche Mehrwert entsteht erst, wenn Hoteliers die Digitalisierung strategisch steuern und zur Chefsache machen. Michael Anfang, Gründer und Geschäftsführer der Hotelmarketing-Beratungsfirma Anfang.Team Vertriebsmanagement, stellt klar: „Digitalisierung darf nicht als delegierbares Projekt gesehen werden.“

Gezielter Einsatz von KI

Seine Beobachtung: Viele Einzelhotels verfügen über funktionierende digitale Systeme, nutzen diese jedoch nicht koordiniert. Entscheidend für ihren erfolgreichen Einsatz sei die Erfahrung des Unternehmers mit seinem Verständnis für Nachfragezyklen, Preisstrategien und Angebotsgestaltung. Der digitale Schritt, den jedes Einzelhotel jetzt gehen sollte, ist Michael Anfang zufolge eine KI für die Beantwortung von E-Mails und der gezielte Einsatz von KI in der Gästekommunikation. „Die KI reduziert Fehler, beantwortet Anfragen in mehreren Sprachen, ermöglicht Upselling und sorgt dafür, dass Service rund um die Uhr gewährleistet ist. Wer diese Technologie nutzt, hebt Qualität und Effizienz auf ein neues Level“, betont der Hotel-Experte.

Drei Maßnahmen

Drei Maßnahmen würde er als Hotelier sofort umsetzen: eine optimierte, KI-freundliche Webseite, einen perfekten Channel Manager für OTAs und Meta-Suchmaschinen sowie Telefon-KI für einen 24/7-Service. Zudem empfiehlt Michael Anfang ein dynamisches Pricing-Tool als zusätzlichen Hebel. Sein Appell: Hoteliers müssen Zeit investieren, sich einbringen und strategisch planen. „Die Systeme bringen nur dann messbaren Nutzen, wenn sie richtig eingesetzt werden“, bekräftigt er. Und weiter: „Um 22 Uhr das Telefon auf einen Anrufbeantworter umzuleiten, ist heute schlichtweg nicht mehr zeitgemäß.“

Weitere Informationen unter: www.anfang.at (red)