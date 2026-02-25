tip

HX und Monty Halls: YouTube-Serie über die Galapagos-Inseln


Monty Halls, HX Botschaftrer 
Im Rahmen einer 10-teiligen Sonderserie für HX Expeditions porträtiert der britische Meeresbiologe und Fernsehmoderator das außergewöhnliche Archipel, seine Tierwelt und seine Bewohner:innen.

HX Expeditions (HX) präsentiert eine neue englischsprachige YouTube-Serie in Zusammenarbeit mit Monty Halls. Produziert wurde sie gemeinsam mit dem lokalen Partner Metropolitan Touring, mit dem HX seine Partnerschaft für die Galapagos-Inseln kürzlich bis 2029 verlängert hat. Monty filmte die Serie auf der Santa Cruz II während der Galapagos-Expedition „Auf den Spuren Darwins (Kurs Ost)“ – einer neun-tägigen All-inclusive-Expeditionsreise um die Galapagos-Inseln mit Hin- und Rückflug ab Quito. Link zur YouTube-Serie HIER 

Monty Halls auf Darwins Spuren

Die zehnteilige Serie, die in zwei Etappen veröffentlicht wird, zeigt Halls auf den Galapagos-Inseln, während er das Expeditionsangebot von HX vorstellt. Im Fokus stehen die Vielfalt der Tierwelt, Naturschutzprojekte und die lokalen Gemeinschaften, die den Archipel zu einem einzigartigen Reiseziel machen. Persönliche Einblicke und Gespräche vermitteln authentische Eindrücke von Flora, Fauna und Menschen.

Von seiner Ankunft in Quito bis zu Episoden wie „Legends of the Land“ (Legenden des Landes) und „Life Underwater“ (Leben unter Wasser) zeigt die Serie atemberaubende Aufnahmen, die vom renommierten Videografen Greg Lander Williams (der bereits für Netflix und BBC gedreht hat) produziert wurden, sowie Interviews mit Expeditionsführer:innen und Gästen.

Neben seiner Rolle als HX-Botschafter ist Halls Präsident des Galápagos Conservation Trust, was er in der Serie ebenfalls thematisiert. „Die Galapagos-Inseln haben schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Hier lässt sich Natur noch in ihrer ursprünglichen, unverfälschten Form erleben. Diese YouTube-Serie zu drehen, war ein echtes Privileg“, so Halls.

HX-Reisen mit Monty Halls

Die Abenteuer von Monty Halls lassen sich nicht nur online verfolgen - im Mai 2026 können HX-Gäste ihn auch persönlich begleiten: Er steht als Experte auf zwei exklusiven Expeditionsreisen zu den westlichen Inseln Schottlands zur Verfügung, die am 7. und 17. Mai starten. (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



