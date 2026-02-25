Sommer 2026: Coral Travel baut Familienportfolio aus

Zur Sommersaison 2026 erweitert Coral Travel sein Familienangebot gezielt in der Türkei, Griechenland, Ägypten und Tunesien. Neue Resorts, umfassend modernisierte Anlagen sowie zusätzliche Hotels im mittleren Preissegment ergänzen das bestehende Portfolio. Das Angebot deckt unterschiedliche Budgets, Familiengrößen und Reisezeiträume ab und schafft damit für Agents zusätzliche Optionen, um ihre Kund:innen noch gezielter beraten zu können.

Türkei bleibt Leitmarkt

In der Türkei zählt das Familiensegment weiterhin zu den tragenden Säulen. Viele Hotels sind klar auf Familien ausgerichtet; der Anteil an Adults-only-Anlagen ist vergleichsweise gering. „Die Türkei zählt weiterhin zu unseren wichtigsten Familiendestinationen. Die Hotellerie ist in vielen Regionen konsequent auf diese Zielgruppe eingestellt. Das schafft Planungssicherheit“, erklärt Verena Blümel Denk, Senior Product Managerin für die Türkei. Klar im Familiensegment positioniert sich etwa das neue Fünf-Sterne-Resort Dream Qum Family in Side-Kumköy mit großen Aquaparks und weitläufigen Wasserwelten. In Side-Kızılagaç eröffnet das Seaden de Mar neben dem Seaden Sea World; gemeinsam bilden beide Häuser das Wasserparadies „Seaden Joyland“. Mit dem Voyage Kundu ergänzt zudem erstmals ein Haus der Voyage-Kette das Angebot in Lara-Kundu unter anderem mit Swim-up-Zimmern und der TUGI Kids World.

Die verlängerte Saison bis in den Spätherbst schafft zusätzliche Reisemöglichkeiten. Preislich attraktiv sind zudem Konstellationen, in denen zwei Kinder stark ermäßigt im Zimmer der Eltern übernachten und lediglich den Flug zahlen. Auch für größere Familien bietet das Portfolio gezielte Optionen: beispielsweise die Victory Hotels in Side, die Familienzimmer mit zwei separaten Bädern bieten und mit solidem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Griechenland: Fokus auf mittleres Segment

In Griechenland reagiert Coral Travel mit einem Ausbau im mittleren Segment insbesondere auf die Preissensibilität vieler Familien. „Familien achten stark auf das Budget, buchen aber zunehmend frühzeitig. Prozentuale Frühbucherrabatte wirken sich bei mehreren Reisenden besonders deutlich aus“, so Julia Mann, Product Managerin Griechenland & Süd-Zypern.

Exklusiv vermarktet wird das Blue Sea Holiday Village auf Rhodos. Neu im Programm sind zudem das Grecotel Daphnila Bay auf Korfu sowie das Grecotel Marine Palace & Aquapark auf Kreta mit vielfältigen Zimmertypen für unterschiedliche Familiengrößen. Ebenfalls neu im Kreta-Programm sind das Canvas by Mitsis Cretan Village sowie das Lyttos Beach, das sich insbesondere für größere Familien eignet. Auf Kos neu ist das Gaia Village.

Ägypten und Tunesien mit Wachstumspotenzial

Ägypten verzeichnet im Familiensegment weiterhin steigende Nachfrage, insbesondere in den Regionen am Roten Meer. „Wir sehen eine klare Tendenz zu qualitativ anspruchsvolleren Familienhotels. Gleichzeitig sind Familienzimmer in stark nachgefragten Ferienzeiten begrenzt; frühe Buchungen sind daher entscheidend“, betont Melanie Ermair, Product Managerin Ägypten, Marokko & Tunesien. Zu den neuen oder modernisierten Anlagen zählen das Albatros Makadi Resort mit Aquapark sowie das Jaz Elite Asteria in Sahl Hasheesh mit Swim-up-Familienzimmern. In Marsa Alam positionieren sich weitläufige Resorts wie das Pickalbatros Vita Resort Portofino verstärkt im Familienbereich. Für größere Familien bietet etwa das Xanadu Makadi Resort entsprechende Zimmerkategorien.

Tunesien bleibt eine preislich attraktive Alternative im Mittelmeerraum. Große Aquaparks, flach abfallende Sandstrände und Familienzimmer prägen das Angebot. Für größere Familien stehen beispielsweise im Mahdia Beach & Aqua Park Familiensuiten zur Verfügung. (red)