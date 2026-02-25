nicko cruises: Detlef Soost und Kate Hall erneut an Bord

Vom 26. Mai bis 9. Juni 2026 begleiten der Fitness- und Tanzcoach Detlef Soost sowie die Yogaexpertin Kate Hall die Kreuzfahrt an Bord der Vasco da Gama von nicko cruises. Das Duo bietet auf der Route von Hamburg über die norwegische Westküste bis nach Kiel ein vielseitiges Bordprogramm mit Tanz- und Kardioeinheiten, YoDaQi-Kursen und Bühnenshows. Die Teilnahme an allen Kursen ist bereits im Reisepreis inkludiert.

Fitness und Lifestyle

Detlef Soost und Kate Hall sorgen an Bord für eine gesunde Mischung aus Bewegung und Inspiration für Körper und Geist. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Fitnessbranche motivieren sie die Gäste, gesunde Routinen in den Alltag zu integrieren. Neben Tanz- und Kardioeinheiten leitet Kate Hall die innovativen YoDaQi-Kurse, bei denen Yoga, Tanz und Qi Gong kombiniert werden. Zwei Bühnenshows im Hollywood’s Show-Theater runden das Programm ab. Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos, zudem haben Passagier:innen Gelegenheit, das Duo persönlich kennenzulernen und sich Tipps für Training und Motivation geben zu lassen.

Bis zum nördlichen Ende Europas

Die Reise führt zunächst nach Bergen mit dem historischen Hafenviertel Bryggen, weiter durch den Geirangerfjord und vorbei an der Atlantikstraße bei Kristiansund. Über den nördlichen Polarkreis erreichen die Gäste die Lofoten und das Nordkap. Auf der Rückfahrt nach Süden passieren sie die Innenpassage Norwegens mit Stopps in Harstad und Molde, bevor die Kreuzfahrt nach 15 Tagen in Kiel endet.

Weitere Informationen unter: www.nicko-cruises.de/reise/hnb-vdg (red)