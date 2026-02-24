Flughafen Wien erhält ASQ Award

Der Flughafen Wien wurde vom internationalen Flughafenverband Airports Council International (ACI) mit dem ASQ Customer Experience Award in der Kategorie „Best Airports at Departures: 25–40 Million Passengers/Europe“ ausgezeichnet. Grundlage der Ehrung ist das direkte Feedback von Reisenden aus einer weltweiten Befragung. Der ASQ Award gilt als internationaler Maßstab für Servicequalität an Flughäfen, da ausschließlich Echtzeit-Erfahrungen von Passagieren bewertet werden. Bewertet werden unter anderem Orientierung im Terminal, effiziente Abläufe, Sauberkeit sowie das gesamte Abflugerlebnis.

"Kontinuierliches Engagement"

Die Auszeichnung bestätige die konsequente Verbesserungen des Flughafen Wien, der seit Jahren gezielt in Infrastruktur und Servicequalität investiert. Mit der laufenden Süderweiterung des Terminal 3 wird dieses Angebot bis 2027 noch einmal deutlich ausgebaut. Ein weiterer Beleg für diesen Anspruch ist die ACI Level-4-Akkreditierung für Kundenorientierung: Der Flughafen Wien ist derzeit der einzige Airport seiner Größenklasse in Europa, der diese international anerkannte Auszeichnung trägt.

Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, betont: „Diese Auszeichnung basiert direkt auf dem Feedback unserer Passagiere und ist eine wertvolle Bestätigung. Unser Team und alle Partner am Flughafen tragen entscheidend zu diesem Erfolg bei.“ Justin Erbacci, Generaldirektor ACI World, ergänzt: „Der ASQ Customer Experience Award belegt das kontinuierliche Engagement des Flughafen Wien, auf die Anliegen der Reisenden einzugehen und herausragende Reiseerlebnisse zu bieten.“

Details zur Erhebung: Der ASQ Award basiert auf einem globalen Benchmarking-Programm zur Messung der Passagierzufriedenheit. Im Jahr 2025 wurden rund 707.000 Reisende an mehr als 400 Flughäfen in 110 Ländern weltweit befragt. Die Erhebung erfolgt nach einem einheitlichen wissenschaftlichen Standard und ermöglicht einen direkten internationalen Vergleich. (red)