Die Weinstraße durch den pazifischen Nordwesten

Zwischen dem urbanen Auftakt in San Francisco, Kalifornien, den Weinbergen des Napa Valley, Kalifornien, und den Tälern des Willamette Valley, Oregon, verbindet die Reise Naturerlebnisse, Besuche renommierter Weingüter, kulinarische Highlights und Verkostungen charakterstarker Weine mit eindrucksvollen Landschaften, malerischen Kleinstädten, historischen Sehenswürdigkeiten und regionalen Spezialitäten entlang der US-Westküste.



Pier 39, San Francisco, Kalifornien

Von San Francisco nach Napa Valley, Kalifornien

Die Fahrt von San Francisco ins Napa Valley führt über die Golden Gate Bridge. Fotostopps bieten sich am Battery East Vista oberhalb der Fort Point National Historic Site sowie am Golden Gate Bridge Vista Point bei Sausalito an. Von dort geht es weiter ins Napa Valley mit Aufenthalt in der Stadt Napa, die zahlreiche Restaurants, Bars, Geschäfte und Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Die Weinroute beginnt in Yountville, unter anderem bei Domaine Chandon. Weiter geht es über St. Helena mit Station bei der V. Sattui Winery, die Verkostungen, Feinkost und Besichtigungen der Weingärten und Keller anbietet. Entlang der Strecke liegen zudem bekannte Weingüter wie Cakebread Cellars und Rutherford Estates. In Oakville steht die Opus One Winery auf dem Programm, die nach Voranmeldung Führungen und Verkostungen anbietet. Kulinarisch zählt das Auberge du Soleil zu den renommierten Adressen der Region.

Zweiter Tag im Napa Valley

Der Tag beginnt im Napa Valley bei Domaine Carneros mit seinem markanten Schloss, das dem französischen Château de la Marquetterie nachempfunden ist. Beim Brunch auf der Terrasse bietet sich ein Blick über Park, See und Weinberge. Anschließend führt die Route über den Silverado Trail zu Luna Vineyards, wo Verkostungen nach Reservierung angeboten werden – wahlweise auf der Veranda oder in den Innenräumen. Zusätzlich betreibt das Weingut einen Verkostungsraum im Bereich The Village des Resorts Vista Collina. Den Abschluss bildet ein Abendessen an Bord des Napa Valley Wine Train. Auf einer rund 60km langen Strecke von Napa nach St. Helena und zurück fährt der Zug in historischen Waggons entlang mehrerer Weingüter. Panoramablicke ermöglicht der erhöhte Vista Dome-Waggon.



San Francisco, Kalifornien

Vom Napa Valley nach Redding, Kalifornien

Die Route führt von Napa über den Silverado Trail nach Calistoga, bekannt für Thermalquellen und historische Schlammbäder. Sehenswürdigkeiten sind der Old Faithful Geyser of California sowie das im toskanischen Stil errichtete Castello di Amorosa. Aktive Reisende können im Robert Louis Stevenson State Park den rund 16km langen Rundweg auf den Mount St. Helena wählen, mit Ausblicken über das Napa Valley bis hin zu Mount Shasta und Lassen Peak. Auf dem Weg nach Redding bietet sich ein Halt beim New Clairvaux Vineyard in Vina an. Das von Trappistenmönchen geführte Weingut verfügt über einen Verkostungsraum sowie Kirche, Kapelle und Buchladen. In Redding stehen unter anderem das Cattlemens Steakhouse mit regionalem Rindfleisch sowie die Weingüter Indian Peaks Vineyards im nahegelegenen Manton und Moseley Family Cellars auf dem Programm. Bei Indian Peaks Vineyards werden Weinproben mit Dessertwein angeboten, teilweise begleitet von Livemusik. Das Moonstone Bistro in Redding setzt auf saisonale, regional erzeugte Produkte.



Redding, Kalifornien

Von Redding, Kalifornien ins Rogue Valley, Oregon

Die Route führt von Redding ins Rogue Valley in Oregon. Erster Halt ist Ashland am Fuße der Cascade Range und der Siskiyou Mountains, bekannt für seine Kunstszene und das Oregon Shakespeare Festival. In der Nähe liegt Irvine & Roberts Vineyards, geöffnet von Mittwoch bis Sonntag für Verkostungen mit Blick auf Tal und Berge. Weiter nördlich folgt die Paschal Winery mit Verkostungsraum auf einer Hügelkuppe und Aussicht auf Obstplantagen und Bergketten. Im Del Rio Vineyard Estate bei Gold Hill werden Weinproben in einem historischen Gebäude am Rogue River angeboten, ergänzt durch einen Picknickbereich mit Blick auf die Weinberge. In Grants Pass stehen die Schmidt Family Vineyards mit Verkostungen und saisonaler Küche sowie das biologisch geführte Wooldridge Creek Vineyard, Winery, Creamery & Charcuterie im Applegate River Valley auf dem Programm. Letzteres kombiniert Weinproben mit hausgemachtem Käse und Räucherwaren. Ein möglicher Abschluss ist das River’s Edge Restaurant am Rogue River mit regionaler Küche.



Crater Lake Nationalpark, Oregon

Vom Rogue Valley nach Eugene, Oregon

Der Tag beginnt mit einem Besuch im Crater Lake Nationalpark. Der vor über 7.000 Jahren entstandene Kratersee gilt als tiefster See der USA und ist für sein intensiv blaues, klares Wasser bekannt. Im Umpqua Valley führt die Route zur Abacela Winery in Roseburg, die unter anderem Tempranillo, Albariño und Blanco Dulce anbietet. Verkostungen finden im Aussichtssaal statt, bei geeigneter Witterung werden auch Führungen durch die Weinberge angeboten. Weiter geht es nach Eugene am Willamette River, am südlichen Ende des Willamette Valley. Die Stadt bietet Kultur, Outdoor-Aktivitäten und Gastronomie, darunter das Restaurant Grit im historischen Shamrock House. Zu den Weingütern der Region zählen die Silvan Ridge Winery mit Pinot noir und Pinot gris sowie die Sarver Winery, die kleine Chargen regionaler Weine produziert und Verkostungen mit regionalen Spezialitäten kombiniert. In Eugene selbst laden die 5th Street Public Market, das Museum of Natural and Cultural History und das Jordan Schnitzer Museum of Art zu weiteren Besuchen ein. Rund 30 Fahrminuten entfernt liegt die King Estate Winery, eine große Bio-Kellerei mit rund 12ha biologisch bewirtschafteten Flächen. Neben Führungen und Verkostungen bietet das hauseigene Restaurant regionale Küche mit Zutaten aus eigener Produktion.



Williamette Valley, Oregon

Von Eugene ins Willamette Valley, Oregon

Nördlich von Eugene liegt in Junction City die Pfeiffer Winery, eine Boutique-Kellerei mit Fokus auf kleine Mengen Pinot noir und Pinot gris, die ausschließlich vor Ort verkauft werden. Verkostungen finden im Verkostungsraum, im Wassergarten oder an der Tiki-Bar statt. In der Nähe befindet sich das Walnut Ridge Vineyard mit einem im französischen Kolonialstil gestalteten Verkostungsraum und Blick auf die Cascade Range und die Oregon Coast Range. In Newberg bietet das Restaurant Painted Lady ein „Farm-to-Table“-Menü in einem viktorianischen Haus nahe dem Stadtzentrum. In Dundee zählt die Erath Winery zu den etablierten Produzenten von Pinot noir im Willamette Valley. Ebenfalls in Dundee liegen der Red Hills Market mit regionalen Produkten und Gastronomie, das Argyle Tasting House mit Schaumweinen und klassischen Rebsorten sowie The Four Graces auf dem Foley Family Estate, wo Verkostungen in einem historischen Farmhaus stattfinden. Den Abschluss bildet ein Abendessen im Joel Palmer House in Dayton, einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1848, das regionale Zutaten – insbesondere wilde Pilze und Trüffel – mit Oregon-Weinen kombiniert.



Portland, Oregon

Vom Willamette Valley nach Portland, Oregon

Nordöstlich von Dayton liegt die Sokol Blosser Winery, eine der Weinbaupionierinnen Oregons, die 1971 ihre ersten Pinot-noir-Reben pflanzte. Heute werden Verkostungen in unterschiedlichen Bereichen des Weinguts mit Blick auf die Weinberge angeboten. Den Abschluss im Willamette Valley bildet das Clubhouse des Weinguts Domaine Serene auf dem Winery Hill Estate. Dort stehen Pinot noir und Chardonnay im Mittelpunkt, Verkostungen sind ohne Anmeldung möglich, Führungen in Kleingruppen nach Reservierung. Ergänzend werden passende Speisen oder Charcuterie-Platten serviert. Anschließend führt die Route nach Portland, das für seine vielfältige Gastronomieszene bekannt ist. Im Olympia Provisions Southeast, untergebracht in einem restaurierten Industriegebäude, werden spanisch und mediterran inspirierte Gerichte sowie hausgemachte Wurstspezialitäten serviert.

Alle Fotos: Brand USA