Tourism Ireland lädt zu Pub Quiz Abenden ein
Tourism Ireland veranstaltet gemeinsam mit Österreichs Irland-Spezialisten gemütliche Pub-Abende in Graz und Salzburg.
Tourism Ireland lädt im März gemeinsam mit Dertour, GTA-Sky-Ways, Kneissl Touristik und Ruefa Studienreisen zu authentischen Agent Pub-Abenden ein. Selbstverständlich inklusive Pub Quiz, Pub Food und Whiskey Verkostung. Und wer besonderes Glück hat, kann sich auf einen Flug mit Aer Lingus nach Dublin sicher.
Termine & Locations:
Jeweils ab 18:00 Uhr
- Graz: Dienstag, 10. März 2026 - The Dublin Road
- Salzburg: Mittwoch, 11. März 2026 - O'Malley's Irish Pub
Anmeldung zum Pub Quiz Abend HIER (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
