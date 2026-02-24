Tourism Ireland lädt zu Pub Quiz Abenden ein

Tourism Ireland lädt im März gemeinsam mit Dertour, GTA-Sky-Ways, Kneissl Touristik und Ruefa Studienreisen zu authentischen Agent Pub-Abenden ein. Selbstverständlich inklusive Pub Quiz, Pub Food und Whiskey Verkostung. Und wer besonderes Glück hat, kann sich auf einen Flug mit Aer Lingus nach Dublin sicher.

Termine & Locations:

Jeweils ab 18:00 Uhr

Graz: Dienstag, 10. März 2026 - ​The Dublin Road​

Salzburg: Mittwoch, 11. März 2026 - ​O'Malley's Irish Pub​

Anmeldung zum Pub Quiz Abend HIER (red)