Tourism Ireland lädt zu Pub Quiz Abenden ein


Tourism Ireland
Tourism Ireland veranstaltet gemeinsam mit Österreichs Irland-Spezialisten gemütliche Pub-Abende in Graz und Salzburg.

Tourism Ireland lädt im März gemeinsam mit Dertour, GTA-Sky-Ways, Kneissl Touristik und Ruefa Studienreisen zu authentischen Agent Pub-Abenden ein. Selbstverständlich inklusive Pub Quiz, Pub Food und Whiskey Verkostung. Und wer besonderes Glück hat, kann sich auf einen Flug mit Aer Lingus nach Dublin sicher. 

Termine & Locations:

Jeweils ab 18:00 Uhr

  • Graz: Dienstag, 10. März 2026 - ​The Dublin Road​
  • Salzburg: Mittwoch, 11. März 2026 - ​O'Malley's Irish Pub​

Jeweils ab 18:00 Uhr

Anmeldung zum Pub Quiz Abend HIER (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



