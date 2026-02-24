Reminder: Liberty International Tourism Group lädt zur Roadshow

Die Liberty International Group präsentiert sich im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier mit dem globalen Team. Die Gäste erwarten persönliche Begegnungen mit internationalen Expert:innen, Einblicke in Destinationen und Reiseerlebnisse, Networking in entspannter Atmosphäre und eine Preisverlosung sowie kulinarische Highlights und erfrischende Getränke.

Infos & Anmeldung

Datum: 25. Februar 2026

Uhrzeit: 15:30 - 21:00 Uhr

Ort: 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, 1070, Lerchenfelder Straße 1-3

Anmeldung: liberty-int.com/campaigns/liberty-roadshow-vienna