Reminder: Liberty International Tourism Group lädt zur Roadshow


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Die Liberty International Tourism Group feiert "35 Jahre Leidenschaft und Expertise" und lädt am 25. Februar 2026 in Wien zu einem inspirierenden Nachmittag und Abend ein.

Die Liberty International Group präsentiert sich im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier mit dem globalen Team. Die Gäste erwarten persönliche Begegnungen mit internationalen Expert:innen, Einblicke in Destinationen und Reiseerlebnisse, Networking in entspannter Atmosphäre und eine Preisverlosung sowie kulinarische Highlights und erfrischende Getränke.

Infos & Anmeldung

Datum: 25. Februar 2026
Uhrzeit: 15:30 - 21:00 Uhr
Ort: 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, 1070, Lerchenfelder Straße 1-3
Anmeldung: liberty-int.com/campaigns/liberty-roadshow-vienna

  libertyinternationaltourismgroup, networking, produktpräsentation, destinationsmanagement

