TUI präsentiert Oster-Reisetrends

Die Osterferien gehören bei TUI zu den gefragtesten Reisezeiten. 2026 liegen Sonne, Strand und familienfreundliche Angebote am Meer vorn, gleichzeitig sind Winterferien in den österreichischen Bergen und Fernreisen nach wie vor gefragt. Laut TUI Osterranking ist erneut Hurghada die beliebteste Destination, auf Fernstrecken führen die Malediven.

Top-Ziele und Restplätze

Die klassischen Destinationen für Bade- und Erholungsurlaub führen auch heuer das TUI Osterranking an. Hurghada liegt dabei erneut an der Spitze, gefolgt von Antalya und Mallorca. Auf der Fernstrecke führen die Malediven vor Dubai und Mauritius das Ranking an. London schafft es heuer wieder als beliebteste Metropole an die Spitze des TUI Städterankings, gefolgt von Paris und Barcelona. Der frühe Ostertermin begünstigt außerdem Skiurlaube in Österreich – besonders bei Familien und Aktivurlaubenden bleibt der alpine Osterurlaub gefragt.

Für Kurzentschlossene sind noch einige Restplätze buchbar. Ab Wien sind unter anderem Kreta, Antalya, Izmir, Hurghada, Zypern und Mallorca verfügbar, ab Salzburg noch Mallorca und Hurghada. Citytrips sind z. B. in London, Barcelona oder Paris buchbar, Bergurlaube in Tirol, Kärnten und der Steiermark.

Hoteltipps für Familien und Aktivurlaub

Ob am Meer oder in den Bergen – zu Ostern sind besonders familienfreundliche Hotels mit einem umfangreichen Freizeit‑ und Betreuungsangebot gefragt. Der TUI Magic Life Jacaranda an der türkischen Riviera überzeugt mit direkter Strandlage, Aquapark und Kinderbetreuung im MyMo Kids Club. Das TUI Magic Life Kalawy am Roten Meer zählt dank flacher Badebucht, Aquapark sowie einem breiten Sport‑ und Unterhaltungsangebot zu den Top‑Resorts rund um Hurghada. In der Ferne überzeugt das Kuramathi Maldives mit seinem umfangreichen Familienangebot.

In Österreich locken unter anderem der autofreie TUI Kids Club Narzissendorf Zloam mitten im Ausseerland und der TUI Kids Club Trebesingerhof in Kärnten. Ideale Bedingungen für einen Skiurlaub zum Saisonende bietet das Falkensteiner Hotel Cristallo am Katschberg, mit seiner direkten Lage im Skigebiet. (red)