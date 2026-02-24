tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Dertour Austria: "Talk & Mix" in Salzburg und Dornbirn


Foto: Dertour Austria GmbH
Christian Harrer (Dertour Austria), Leon Leinweber (Emirates) und Patrick Mirbach (The Lux Collection)
Foto: Dertour Austria GmbH
Alois Genner, Rebecca Speidel (beide ERV), Hannelore Wallinger (Dertour Austria) und Leon Leinweber (Emirates)

Die Kombination aus Fachinformationen und interaktivem Cocktailkurs sorgte an beiden Standorten für ausgebuchte Abende und begeisterte Agents.

Dertour Austria hat Agents in der verganegen Woche erneut zu zwei "Talk & Mix"-Abenden eingeladen. In Salzburg begrüßte Christian Harrer, Senior Sales Specialist bei Dertour Austria, die Gäste im „Santas Salsas“. Patrick Mirbach, Sales & Marketing Manager bei The Lux Collective, präsentierte die LUX* Resorts & Hotels und sprach über nachhaltigen Luxus sowie die Faszination des Indischen Ozeans. Leon Leinweber, Senior Sales Support Assistant bei Emirates, stellte die Highlights der modernen Flotte und der neuen Premium Economy Class vor, die künftig auch auf Strecken nach Mauritius oder auf die Malediven für mehr Komfort sorgt. Anschließend konnten die Teilnehmenden unter Anleitung eines Profis selbst Cocktails mixen und Fingerfood genießen. 

Einen Tag später setzte die Veranstaltung in Dornbirn im Rio – Café & Cocktailbar fort. Hier übernahm Hannelore Wallinger, Sales Specialist bei Dertour Austria, die Gastgeberrolle und führte durch den Abend. Neben dem Cocktailmixen standen praxisnahe Themen im Vordergrund: Alois Genner und Rebecca Speidel, Gebietsleiter Tirol & Vorarlberg bei der Europäischen Reiseversicherung, erläuterten die Bedeutung eines guten Versicherungspakets für die Beratung und aktuelle Entwicklungen. Auch hier präsentierte Leon Leinweber anschließend noch die Angebote von Emirates.

„‚Talk & Mix‘ steht für interaktive Wissensvermittlung mit einem gewissen Spaßfaktor. Die Energie in Salzburg und Dornbirn hat gezeigt, wie wertvoll persönlicher Austausch für unsere Branche ist – und wie gut es tut, gemeinsam Neues zu entdecken“, fasst Christian Harrer die beiden gelungenen Abende zusammen. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



