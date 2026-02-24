Sandals Royal Bahamian: Adults-only-Refugium mit Privatinsel

Eleganz und Lässigkeit verbinden sich im Sandals Royal Bahamian zu einem Resortkonzept, das historischen Beach-Club-Charakter mit moderner All-inclusive-Philosophie kombiniert. Das Haus gilt als einstiger Rückzugsort des Duke und der Duchess of Windsor und verfügt zudem über eine eigene Offshore-Insel als weiterer USP: Barefoot Cay, die per Boot in wenigen Minuten erreichbar ist. Dort stehen ein Spa, ein Zen-Garten sowie zwei Strände zur Verfügung – einer mit Fokus auf Erholung, einer mit ausgewiesenen Schnorchelspots.

No worries - alles inclusive

Im Sandals Royal Bahamian sind zahlreiche Leistungen inkludiert. Dazu zählen 12 Restaurants mit unterschiedlichem Ambiente und internationaler Küche. Von französischer Küche im „La Plume“ bis zu karibischen Spezialitäten im „Kanoo“ reicht das kulinarische Spektrum. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Foodtrucks mit bahamaischen Klassikern und Crêpes. Inklusive sind Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks, Premium-Spirituosen ohne Begrenzung, acht Bars – darunter drei Swim-up-Bars – sowie Minibars in den Zimmern mit Weinen und lokalen Bieren. Auch unbegrenzt Robert Mondavi Twin Oaks® Weine sind Teil des Konzepts.

Zum Freizeitangebot zählen sämtliche Einrichtungen auf der Privatinsel, ein breites Sport- und Aktivitätenprogramm zu Wasser und an Land sowie PADI®-zertifiziertes Tauchen. Sieben Pools und fünf Whirlpools, Pickleball, weitere Landsportarten, ein Fitnesscenter sowie Tages- und Abendunterhaltung mit Live-Shows ergänzen das Portfolio. Im All-inclusive-Umfang ebenfalls enthalten sind alle Steuern und Trinkgelder, Hin- und Rücktransfers zum Flughafen, der Bootstransfer zur Privatinsel sowie WLAN in allen öffentlichen Bereichen und Zimmern.

Mehrwerte für Reisebüropartner:innen

Für Reisebüromitarbeiter:innen bietet Sandals ein Sell-&-Go-Programm mit bis zu drei kostenlosen Übernachtungen pro Buchung nach Registrierung. Zudem steht ein deutschsprachiges Online-Training zur Verfügung, das detaillierte Informationen zu den Resorts vermittelt.

Ansprechpartner:innen für österreichische Agents:

Weitere Informationen, News und nützliche Links finden Reisebüropartner:innen auf der Landingpage für Travel Agents. Link dazu HIER

Jetzt HIER für das Sell-&-Go-Programm registrieren und HIER das Online-Training absolvieren.

Advertorial