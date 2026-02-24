Italien: Streiks im Flug- und Bahnverkehr

Am morgigen Donnerstag, 26. Februar 2026, sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling landesweit zum Ausstand aufgerufen. Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik soll 24 Stunden dauern und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen. ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55% der für den 26. Februar geplanten Flüge sowie einzelne Verbindungen am 25. und 27. Februar.

Die Bahn ist am Freitag und Samstag (27. und 28. Februar) von Arbeitsniederlegungen betroffen.

Streik wegen Olympia verschoben

Der ursprünglich für den 16. Februar geplante Streik im Luftverkehr war nach einer Anordnung von Verkehrsminister Matteo Salvini verschoben worden, da er mit den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina zusammengefallen wäre. (APA / red)