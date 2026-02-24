| news | destination » flug
Italien: Streiks im Flug- und Bahnverkehr
Reisende in Italien müssen sich in dieser Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. In den nächsten Tagen sind Streiks im Luft- und Bahnverkehr angekündigt.
Am morgigen Donnerstag, 26. Februar 2026, sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling landesweit zum Ausstand aufgerufen. Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik soll 24 Stunden dauern und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen. ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55% der für den 26. Februar geplanten Flüge sowie einzelne Verbindungen am 25. und 27. Februar.
Die Bahn ist am Freitag und Samstag (27. und 28. Februar) von Arbeitsniederlegungen betroffen.
Streik wegen Olympia verschoben
Der ursprünglich für den 16. Februar geplante Streik im Luftverkehr war nach einer Anordnung von Verkehrsminister Matteo Salvini verschoben worden, da er mit den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina zusammengefallen wäre. (APA / red)
italien, streik, bahn, bahnverkerhr, flug, flugverkehr, einschränkungen, öffentlicher verkehr
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
24 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Tourism Ireland lädt zu Pub Quiz Abenden ein
Tourism Ireland veranstaltet gemeinsam mit...
-
Moritz Luft: "Sylt ist, was du draus machst"
Von Mai bis September bedient...
-
China Airlines: Zusatzkapazitäten & PEP-Tarife ab Wien
Anlässlich des kürzlich gefeierten chinesischen...
-
Thailand: 20 "Green Routes" für nachhaltige Reiseerlebnisse
2026 fasst Thailand nachhaltige Angebote...
-
E. Baum-Helmis, Visit Estonia Market Manager DACH „Es braucht Zeit, bis man warm wird...."
Mit einer neuen Direktverbindung nach...