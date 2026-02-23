| news | flug
China Airlines: Zusatzkapazitäten & PEP-Tarife ab Wien
Anlässlich des kürzlich gefeierten chinesischen Neujahrs kündigt die nationale Fluggesellschaft Taiwans zwei Specials an.
China Airlines reagiert auf die aktuell hohe Nachfrage ab Österreich und bietet daher in den Kalenderwochen 11 und 12 fünf Flüge pro Woche ab Wien an. Konkret bedeutet das, dass am 15. sowie am 18. März je eine zusätzliche Verbindung nonstop von Wien in die Hauptstadt Taiwans, Taipeh, angeboten wird. Für Weiterreisende stehen auch für diese Flüge ideale Anschlussverbindungen zu zahlreichen Destinationen in Nordostasien, Südostasien und Australien zur Verfügung. Die Flüge sind sowohl auf unserer Website als auch im GDS buchbar.
Flugdaten:
- CI2064 VIE-TPE 15.03.
- CI2064 VIE-TPE 18.03.
PEP-Angebote ab 449 EUR
Darüber hinaus bietet China Airlines Reiseprofis ab sofort wieder neue attraktive Sondertarife auf ausgewählten Strecken bis Ende des Jahres an. Die Angebote sind sowohl in der Economy Class als auch in der Premium Economy Class verfügbar. Folgende Destinationen stehen heuer zur Verfügung:
- Vietnam: DAD, HAN, SGN
- Malaysia: KUL, PEN
- Kambodscha: KTI
- Philippinen: MNL, CEB
- Indonesien: JKT, DPS
- Thailand: BKK, CNX
- Singapur: SIN
- Hongkong: HKG
- Palau: ROR
- Japan: FUK, HIJ, KMJ, NGO, SPK, OKA, TAK, KOJ, TOY
- Südkorea: PUS, SEL (ICN)
- Ozeanien: SYD, MEL, BNE, AKL
Für das PEP-Formular ist das Wiener Büro per E-Mail unter info.at@china-airlines.com oder krisztian.szabo@china-airlines.com zu erreichen (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
