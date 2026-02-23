MSC Cruises präsentiert neue Entertainment-Highlights für 2026

MSC Cruises kündigt zahlreiche neue Unterhaltungs- und Familienangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Steve Leatham, VP Entertainment bei MSC Cruises, sagt dazu: „Als familiengeführtes Unternehmen wissen wir, wie wichtig Unterhaltung ist, die Generationen verbindet. Wir bauen in diesem Jahr auf den bei unseren Gästen beliebtesten Formaten auf und ergänzen sie um neue Ideen, frische Impulse und branchenweit einzigartige Erlebnisse für jede Altersgruppe.“ Matteo Mancini, Family Entertainment Development Director bei MSC Cruises, ergänzt: „Von Robotik und innovativen Gameshows über interaktive Erlebnisse bis hin zu Kooperationen mit renommierten Marken, eigenen Maskottchen und musikalischen Highlights – das diesjährige Angebot an Bord von MSC Cruises ist spektakulär.“

Neue und erweiterte Highlights 2026:

KI-gestützte Robotik an Bord: Als Branchenneuheit führt MSC Cruises auf ausgewählten Schiffen KI-gesteuerte Roboterhunde und humanoide Roboter ein. Die Roboter sind bereits an Bord der MSC Bellissima zu sehen; in Kürze dann auch während eines Abschnitts der World Cruise 2026 auf der MSC Magnifica. Zu den Auftritten gehören Meet & Greet mit den Robotern, eine Roboter-Parade, interaktive Robotik-Workshops für Kinder ab sieben Jahren sowie Tanzauftritte im Rahmen der Doremix Family Disco.

Neu inszenierte Shows, Partys und Live-Entertainment: Einige bereits bekannte Formate präsentieren sich 2026 in frischem Look. Dazu zählt die komplett neu konzipierte 70er-Party, die flottenweit mit aktualisierter Musik, neuen Kostümen und erweiterten interaktiven Elementen umgesetzt wird. Auf der MSC Poesia feiern 20 neue Big-Band-Shows Premiere, zudem steht mit „Dirty Dancing: In Concert“ ein neues Show-Highlight auf dem Programm. Die MSC Seaview und die MSC Grandiosa präsentieren umfassend überarbeitete Hauptshows, während das Flamenco-Format „Paz“ auf die MSC Meraviglia zurückkehrt. Darüber hinaus werden die „Dueling Pianos“ jetzt auch auf der MSC Seascape gezeigt - ergänzt durch Live-Entertainument einer neuen Country-Band.

Neue Original-Gameshows von MSC Cruises: 2026 feiern auch zwei neue Eigenproduktionen Premiere. „Chart Toppers“ ist eine Musik-Gameshow mit den größten Hits seit den 1970er-Jahre. „Quiz O’Clock: The Battle“ – ein Wettbewerb – ist eine Neuinterpretation des klassischen An-Bord-Quizz.

Ausbau des „Professional Coaches“ Programms: Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt wird das „Professional Coaches“ Programm von MSC Cruises 2026 auf 15 Schiffe ausgeweitet. Das Programm umfasst diverse Angebote in den Bereichen Sport, Wellness sowie Kunst und Kreativität.

Starke Markenpartnerschaften: Die beliebte LEGO® Parade mit sieben LEGO® Maskottchen inklusive dem MSC-eigenen Maskottchen Doremi wird 2026 auf insgesamt 14 Schiffe erweitert (bisher auf sieben Schiffen verfügbar). Das Angebot wird schrittweise auf der MSC Grandiosa, MSC Poesia, MSC Divina, MSC Seaside und MSC Seaview eingeführt. Auch „MasterChef at Sea“ erhält überarbeitete Konzepte für Erwachsene, Kinder und Teens.

Mehr Familienangebote: Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt auf der MSC World America wird die digitale LEGO® Family Game Show flottenweit angeboten. Darüber hinaus wird mit „Ocean Day“ von der MSC Foundation ein neues Edutainment-Programm für junge Gäste auf allen Schiffen ausgerollt, bei dem spielerisches Lernen und interaktive Wissensvermittlung im Mittelpunkt steht. (red)