Update: Flughafen Wien hat Betrieb wieder aufgenommen

Der Flughafen Wien hat nach dem Wintereinbruch seinen Betrieb wieder aufgenommen. Gegen Mittag wären die ersten Flugzeuge abgehoben, die ersten Landungen erfolgten gegen 13:00 Uhr, teilte der Flughafen mit. Insgesamt seien mehr als 150 Flüge abgesagt worden. Allein die Lufthansa-Tochter Austria Airlines (AUA) strich nach eigenen Angaben rund 100 Verbindungen. Rund 13.000 Passagiere seien davon betroffen gewesen, sagte eine AUA-Sprecherin. Ankommende Langstrecken-Maschinen seien auf umliegende Airports umgeleitet worden. Auch für den Rest des Tages seien Verspätungen und weitere Streichungen nicht ganz auszuschließen, hieß es weiter.

"Der Flugbetrieb wird sukzessive wieder hochgefahren. Zunächst sind Starts und ab 13.00 Uhr auch Landungen wieder möglich", sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. Bis sich der Flugbetrieb wieder normalisiert, werde es noch einige Zeit dauern. Für Freitag sei "jedenfalls noch mit Verzögerungen zu rechnen". "Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren", sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, "ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen". (APA / red)