FHWien der WKW-Studierende gewinnen EMCup

Der 18. EMCup fand am 15. und 16. Februar 2026 in Amsterdam statt und stand unter dem Motto „Changing Course – Cranking up the heat in F&B“. Die teilnehmenden Studierenden entwickelten innerhalb von zwei Tagen Konzepte für den Food-&-Beverage-Bereich von Hotels und präsentierten diese vor einer internationalen Fachjury. Das Siegerteam der FHWien der WKW – Laura Viscuso, Anahita Shirbaz, Marlon Geserick und Veronika Sophia Ober – überzeugte mit „OMA – Opportunity for More Authenticity“ und setzte sich gegen Teams von 28 Hochschulen aus ganz Europa durch.

„OMA“ Kulinarik verbindet Generationen

Die vier Studierenden des Bachelor-Studiengangs Tourismus-Management entwickelten ein Konzept, bei dem Großmütter aus der jeweiligen Region in Hotelküchen kulinarische Workshops und Food-Erlebnisse für Gäste gestalten. Ältere Menschen erhalten so eine Bühne, um ihr Wissen weiterzugeben – Gäste gewinnen Einblicke in Familienrezepte und Traditionen. Das Konzept verbindet gastronomische Angebote mit einem sozialen Ansatz. Zur Vorbereitung auf den Wettbewerb begleiteten die Lektoren Peter Klinger und Andrew Pullen das Team und unterstützten die Studierenden auch während des Wettbewerbs in Amsterdam.

Studienangebot der FHWien der WKW

Mit zwei praxisnahen Studiengängen ist die FHWien der WKW ein führender Anbieter von akademischen Ausbildungen im Tourismus- und Hospitality-Management in Österreich. Der Bachelor-Studiengang Tourismus-Management wird sowohl als Vollzeitstudium als auch in einer dualen Variante angeboten. Bei der dualen Variante sind die Studierenden neben der Ausbildung bereits in einem Unternehmen angestellt und erwerben branchenspezifische Berufserfahrung. Der Master-Studiengang Urban Tourism & Visitor Economy Management wird in englischer Sprache durchgeführt. Er qualifiziert dazu, den Städtetourismus nachhaltig zu gestalten und die Bedürfnisse von Gästen, Bevölkerung und Wirtschaft in Einklang zu bringen.

Bewerbungen um einen Studienplatz in den Tourismus-Studiengängen der FHWien der WKW sind bis zum 30. März 2026 möglich. Weitere Informationen unter: www.fh-wien.ac.at/tourismus (red)