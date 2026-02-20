Wintereinbruch - Betrieb am Flughafen Wien eingestellt

Aufgrund des Winterwetters ist der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat am Freitag vorübergehend eingestellt worden. "Aus derzeitiger Sicht sollen ab 9.00 Uhr wieder einzelne Starts möglich sein, ab 10.00 Uhr auch wieder Landungen. Es ist aber weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen", teilte Airport-Sprecher Peter Kleemann mit. Die Wiener Außenring Autobahn (A21) war gesperrt. Zahlreiche Unfälle im Osten sorgten für Feuerwehreinsätze.

Weitere Ausfälle sind "nicht auszuschließen"

"Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren", sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, "ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen". Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports umgeleitet. Von Freitagfrüh bis 9.00 Uhr waren rund 117 Verbindungen (ankommend und abfliegend) geplant, 19 wurden gestrichen, weitere Ausfälle sind "nicht auszuschließen". Es werde "mit Hochdruck" daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. "Laut den derzeitigen Wetterprognosen soll der Schneefall im Laufe des Vormittags nachlassen", sagte der Sprecher.

Helfer "im Dauereinsatz"

"Der Niederschlag hält seit den Nachtstunden durchgehend an, aktuell verzeichnen wir rund 20 Zentimeter Schneehöhe", berichtete Kleemann. Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend "durchgehend im Einsatz" - rund 200 Mitarbeiter:innen und über 100 Fahrzeuge sind seitdem mit Räumung und Enteisung beschäftigt. Etwa 1.000 Lkw-Fuhren mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee wurden in den letzten zwölf Stunden beseitigt. Geräumt werden muss eine Fläche von um die drei Millionen Quadratmeter (inklusive Vorfeld, Pisten, Rollwege und alle weiteren Betriebs- und Verkehrsflächen).

Darüber hinaus wurde in der Aussendung mitgeteilt, dass die A21 in der Nacht auf der gesamten Strecke in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Ausweichen war nur großräumig möglich. Auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich kam es zu mehreren Unfällen und abschnittsweisen Sperren. Im Bahnverkehr gebe es vorerst in Niederösterreich keine größeren Verzögerungen, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Philipp Gutlederer von Notruf NÖ, berichtet von zahlreichen Verkehrsunfällen im Schneetreiben. Die meisten davon ereigneten sich auf der Autobahn, auch Sattelzüge waren hier involviert. Er rechne erst gegen Mittag mit einer Entspannung der Situation. (APA / red)