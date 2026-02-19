tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

St. Gallen-Altenrhein: Grünes Licht für Flugplatz-Jubiläum


St. Gallen-Altenrhein feiert Jubiläum
Nach intensiven Gesprächen mit der Vorarlberger Landesregierung hat Österreich die benötigte Zustimmung signalisiert. Damit steht fest: Vom 28. bis 30. August wird in Altenrhein gefeiert.

Die Organisatoren freuen sich bekannt zu geben, dass das Jubiläumsfest „100 Jahre Flugplatz Altenrhein“ nun sicher wie geplant über die Bühne gehen kann: „Jetzt können wir mit der Detailplanung beginnen und einem unvergesslichen Jubiläumsfest steht nichts mehr im Weg“, freuen sich OK-Präsident Manuel Miller und Raphael Widmer-Kaufmann, der Präsident des „Vereins 100 Jahre Flugplatz St. Gallen-Altenrhein“. Ihr ausdrücklicher Dank geht nach Bregenz. In enger Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern seien Anpassungen am ursprünglich geplanten Programm vorgenommen worden. Dadurch sei Österreich zu einer vorübergehenden Lockerung des sogenannten Lärmkorsetts bereit gewesen. „Nach Abwägung aller Parameter ist es so gelungen, eine dem Anlass würdige Veranstaltung zu ermöglichen. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unseren Nachbarn.“

Hintergrund ist der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Österreich, der die Flugbewegungen in der Grenzregion regelt. Abweichungen bedürfen der Zustimmung beider Länder. „Wir werden jetzt mit Hochdruck am Programm arbeiten und sind zuversichtlich, bis nächste Woche alle Einzelheiten fixieren zu können. Dann wird auch sofort der Onlineverkauf der Tickets beginnen“, so die Organisatoren. (red)

  flugplatz, jubiläum, altenrhein, st gallen-altenrhein

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
19 Februar 2026

17:14
St. Gallen-Altenrhein: Grünes Licht für Flugplatz-Jubiläum
17:01
Lufthansa: Tarifkonflikte mit Cockpit, Kabine und Boden
16:40
Estland präsentiert Sporthighlights 2026
16:14
Marriott International: Starkes Wachstum in der DACH-Region
14:21
AIDA: Bewerbungen für Smiling Star-Awards 2026 gestartet
14:02
Air France-KLM erzielte 2025 Rekordgewinn
10:53
Statistik Austria: 36,5 Mio. Gäste an Österreichs Flughäfen
10:22
Slowenisches Tourismusbüro stellt Kulturregion Gorenjska vor

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.