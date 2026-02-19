Estland präsentiert Sporthighlights 2026

Den Auftakt bildet Mitte Februar der Tartu Marathon, einer der größten und traditionsreichsten Skimarathons Europas. Die Langlaufbewerbe führen von Otepää, der sogenannten Winterhauptstadt Estlands, nach Elva und umfassen unterschiedliche Distanzen für verschiedene Leistungsniveaus. Als Teil der Worldloppet-Serie zieht die Veranstaltung seit Jahrzehnten internationale Teilnehmer:innen an. Im März folgt mit dem Biathlon-Weltcup in Otepää ein weiteres internationales Sportereignis, bei dem das Tehvandi Sportzentrum zum Austragungsort für Spitzensport wird.

Von Kanumarathon bis Radsport

Mit dem Frühjahr rücken Outdoor- und Wassersportbewerbe stärker in den Fokus. Im April findet der Võhandu Marathon statt, der als größter Kanumarathon Europas gilt. Die rund 100km lange Strecke entlang des Võhandu-Flusses führt durch Südestland und verlangt den Teilnehmer:innen sowohl Ausdauer als auch technische Fähigkeiten ab.

Der Sommer steht im Zeichen des Ausdauer- und Radsports. Anfang Juni führt die Tour of Estonia als Etappenrennen der UCI Europe Tour von Tallinn in die Universitätsstadt Tartu. Ergänzt wird das Profi-Rennen durch breitensportliche Formate wie das traditionsreiche Tartu Rattaralli, das seit Jahren fixer Bestandteil des nationalen Radsportkalenders ist. Ebenfalls im Juni finden mit dem European Disc Golf Festival in Tallinn und dem Nordic Kite Festival in Pärnu zwei Veranstaltungen statt, die sich an ein internationales Publikum richten und sportliche Wettbewerbe mit Rahmenprogrammen verbinden.

Von 16. bis 19. Juli gastiert die FIA World Rally Championship im Rahmen der WRC Rally Estonia in Tartu und Südestland. Anfang August folgt in Tartu das Grävely Fest, das Ausfahrten auf Schotter- und Naturwegen anbietet und sich sowohl an erfahrene Gravel-Fahrer:innen als auch an Einsteiger:innen richtet.

Triathlon und Laufevents im Herbst

Im August wird Tallinn zum Schauplatz des IRONMAN Tallinn sowie des IRONMAN 70.3. Geschwommen wird in der Ostsee, während die Rad- und Laufstrecken durch das Stadtgebiet und entlang der Küste verlaufen. Ergänzt wird das Programm durch kürzere Distanzen.

Am 14. August steht mit dem Hawaii Express KõKõva 900/500 zudem ein Langstreckenformat auf dem Programm, das von Tallinn aus über Schotterstraßen, Singletrails und mehrere Inseln führt. Im Mittelpunkt stehen dabei Ausdauer und individuelle Organisation. Den Abschluss des Sportjahres bilden im Herbst große Laufveranstaltungen, darunter der Tallinn Marathon, der mehrere Distanzen umfasst und sowohl leistungsorientierte Läufer:innen als auch Freizeitsportler:innen anspricht. (red)