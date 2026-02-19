Marriott International: Starkes Wachstum in der DACH-Region

Marriott International blickt auf ein starkes Wachstumsjahr 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zurück. Mit der Eröffnung von 27 Hotels überschritt das Unternehmen im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 200 betriebenen Hotels in der Region. Rund 80% der im Jahresverlauf hinzugekommenen Häuser entfielen auf Konvertierungsprojekte – ein deutliches Zeichen für die anhaltend hohe Nachfrage nach flexiblen, wertorientierten Lösungen in einem dynamischen Marktumfeld. Darüber hinaus verzeichnete Marriott International in der Region ein erfolgreiches Entwicklungsjahr mit 25 neu unterzeichneten Hotelprojekten im Jahr 2025.

27 neue Häuser

Deutschland verzeichnete 2025 eine starke Wachstumsdynamik mit insgesamt 19 Hoteleröffnungen. Zum Ende des Jahres 2025 umfasste das Portfolio von Marriott International in Deutschland 141 Hotels mit mehr als 27.000 Zimmern in 19 Marken.

Auch in Österreich verzeichnete Marriott International 2025 ein deutliches Wachstum mit drei Neuzugängen im operativen Portfolio. Mit dem Abschluss von zwei Konvertierungsprojekten führte das Unternehmen erstmals Four Points Flex by Sheraton im Land ein: das Four Points Flex by Sheraton Vienna Hauptbahnhof sowie das Four Points Flex by Sheraton Salzburg Messe. Darüber hinaus erweiterte das stieg’nhaus das Portfolio von Design Hotels mit sechs Suiten in Mühlbach am Hochkönig in der Region Salzburg. Zum Jahresende umfasste das operative Portfolio von Marriott International in Österreich 25 Hotels mit mehr als 4.000 Zimmern in 15 Marken.

In der Schweiz erweiterte Marriott International sein Portfolio in der Schweiz im vergangenen Jahr um fünf Hotels und schloss das Jahr mit insgesamt 33 betriebenen Häusern mit mehr als 4.000 Zimmern in 13 Marken ab.

Ausblick auf Neueröffnungen

Marriott International plant, seinen Wachstumskurs in der DACH-Region auch 2026 fortzusetzen und rechnet mit einer Reihe weiterer Hoteleröffnungen. Nach der geplanten Eröffnung von sechs Hotels in Deutschland und zwei in Österreich wird Four Points Flex by Sheraton seine regionale Präsenz weiter ausbauen. Erwartete Neueröffnungen sind für Hannover, Kiel und Wien vorgesehen. Auch Four Points by Sheraton plant, sein Portfolio in der Region weiter zu stärken – mit voraussichtlichen Neueröffnungen in Essen, Regensburg und Heidelberg. Tribute Portfolio sieht Hoteleröffnungen in Potsdam und Wien vor und wird damit das Lifestyle-Angebot in beiden Städten weiter stärken. Darüber hinaus bleibt die geplante Konversion des Savoyen Hotels in Wien in ein Sheraton Hotel mit 310 Zimmern bis 2027 ein zentrales Entwicklungsprojekt im österreichischen Markt.

Auch im Luxussegment plant Marriott International den weiteren Ausbau seiner Präsenz in der Region. Mit der geplanten Eröffnung des Roomers ParkView, a Luxury Collection Hotel, Frankfurt, soll 2026 das zweite Hotel der Luxury Collection in Deutschland entstehen – neben dem Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich. Gleichzeitig würde sich das Luxusportfolio des Unternehmens in Deutschland damit auf insgesamt sechs Hotels erweitern. (red)