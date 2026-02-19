AIDA: Bewerbungen für Smiling Star-Awards 2026 gestartet

Insgesamt 14 Award-Kategorien machen auch in diesem Jahr die vielfältigen Erfolge im Vertrieb sichtbar – von starken Umsätzen über Neukundengewinnung bis hin zu außergewöhnlicher Kreativität am Counter. Dabei werden nicht nur große Agenturen oder hohe Umsatzvolumina ausgezeichnet. Kategorien wie Teamgeist, Ideenreichtum und ein besonderer Einsatz für die Marke AIDA sorgen dafür, dass Partner jeder Größe faire Chancen auf einen Award haben.

Neu 2026: Award-Kategorie „Azubi Star(s)”

Erstmals prämiert AIDA 2026 den Agentur-Nachwuchs mit der neuen Kategorie „Azubi Star(s)”. Reisebüros können ihren Nachwuchs bis 31. Oktober 2026 mit einer kurzen Vorstellung per E-Mail an salesaward@aida.de nominieren.

Die Award-Kategorien 2026 im Überblick:

Welcome:

Bester Newcomer des Jahres

Azubi Star(s)

Stars: Beste Performance Reisebüro

AIDA Umsatz Star

AIDA Neukunden Star (Umsatz > 100.000 EUR)

AIDA PREMIUM Star (Umsatz > 100.000 EUR)

Stars: Beste Performance Online

AIDA Umsatz Star AIDA Neukunden Star (Umsatz > 100.000 EUR)

AIDA PREMIUM Star (Umsatz > 100.000 EUR)

AIDA EXPInet Buchungsstar (Anzahl EXPInet-Buchungen)

Best: Kooperationen & Branchenpartner

Beste Reisebürokooperation national

Beste Reisebürokooperation international

Bester Tour Operator

Bester Content Creator/Social Media

Langjährigster Partner

Wertschätzung für den Vertrieb

Die Preisträger:innen erwartet eine feierliche Smiling-Star-Zeremonie an Bord – ein emotionales Highlight, das die enge Verbundenheit zwischen der Marke AIDA und dem Vertrieb unterstreicht. Zusätzlich winkt ein Teamevent im Wert von 1.000 EUR, das den gemeinschaftlichen Erfolg belohnt. Weitere Informationen zum Sales-Award sind im EXPInet zu finden. (red)