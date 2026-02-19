| news | schiff » reisebuero
AIDA: Bewerbungen für Smiling Star-Awards 2026 gestartet
Auch im Geschäftsjahr 2025/26 zeichnet AIDA Cruises besondere Sales-Leistungen mit dem Smiling Star aus.
Insgesamt 14 Award-Kategorien machen auch in diesem Jahr die vielfältigen Erfolge im Vertrieb sichtbar – von starken Umsätzen über Neukundengewinnung bis hin zu außergewöhnlicher Kreativität am Counter. Dabei werden nicht nur große Agenturen oder hohe Umsatzvolumina ausgezeichnet. Kategorien wie Teamgeist, Ideenreichtum und ein besonderer Einsatz für die Marke AIDA sorgen dafür, dass Partner jeder Größe faire Chancen auf einen Award haben.
Neu 2026: Award-Kategorie „Azubi Star(s)”
Erstmals prämiert AIDA 2026 den Agentur-Nachwuchs mit der neuen Kategorie „Azubi Star(s)”. Reisebüros können ihren Nachwuchs bis 31. Oktober 2026 mit einer kurzen Vorstellung per E-Mail an salesaward@aida.de nominieren.
Die Award-Kategorien 2026 im Überblick:
Welcome:
- Bester Newcomer des Jahres
- Azubi Star(s)
Stars: Beste Performance Reisebüro
- AIDA Umsatz Star
- AIDA Neukunden Star (Umsatz > 100.000 EUR)
- AIDA PREMIUM Star (Umsatz > 100.000 EUR)
Stars: Beste Performance Online
- AIDA Umsatz Star AIDA Neukunden Star (Umsatz > 100.000 EUR)
- AIDA PREMIUM Star (Umsatz > 100.000 EUR)
- AIDA EXPInet Buchungsstar (Anzahl EXPInet-Buchungen)
Best: Kooperationen & Branchenpartner
- Beste Reisebürokooperation national
- Beste Reisebürokooperation international
- Bester Tour Operator
- Bester Content Creator/Social Media
- Langjährigster Partner
Wertschätzung für den Vertrieb
Die Preisträger:innen erwartet eine feierliche Smiling-Star-Zeremonie an Bord – ein emotionales Highlight, das die enge Verbundenheit zwischen der Marke AIDA und dem Vertrieb unterstreicht. Zusätzlich winkt ein Teamevent im Wert von 1.000 EUR, das den gemeinschaftlichen Erfolg belohnt. Weitere Informationen zum Sales-Award sind im EXPInet zu finden. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
