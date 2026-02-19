Air France-KLM erzielte 2025 Rekordgewinn

Der französisch-niederländische Luftfahrtkonzern Air France-KLM hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Unter dem Strich belief sich der Nettoüberschuss auf 1,75 Mrd. EUR, wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag mitteilte. Auch der Umsatz stieg demnach auf Rekordhöhen und erreichte 33 Mrd. EUR - fast 5% mehr als im Vorjahr. In ähnlicher Größenordnung stieg auch die Passagierzahl, die auf 102,8 Mio. Fluggäste zulegte. Beim Gewinn verfünffachte der Konzern gar sein Ergebnis des Vorjahres. Dazu sagte Konzernchef Ben Smith: "Unsere Fluggesellschaften haben über 100 Mio. Passagiere befördert und ein operatives Ergebnis von mehr als 2 Mrd. EUR erzielt - eine Premiere in unserer Geschichte." Die Aktien des Luftfahrtkonzerns stiegen in der Früh um rund 9%.

Treibstoffpreise gesunken, Komfort erhöht

2025 profitierte Air France-KLM unter anderem von niedrigeren Treibstoffpreisen. Konzernchef Benjamin Smith hob zudem hervor, dass sich der Luftfahrtriese im vergangenen Jahr verstärkt auf Premium-Angebote konzentriert und "ein verbessertes Kundenerlebnis in allen unseren Fluggesellschaften vorangetrieben" habe, unter anderem durch neue Kabinen und Highspeed-WLAN.

Zusätzliche Kapazitäten

Für das laufende Jahr rechne Air France-KLM mit einer Kapazitätserhöhung des Angebots um 3 bis 5%, da neue Flugzeuge ausgeliefert werden. Bis 2028 soll die operative Marge dann auf mehr als 8% steigen. Im vergangenen Jahr betrug sie 6,1%. Die Kosten stiegen jedoch weiter an, wobei vor allem die Gebühren am niederländischen Flughafen Schiphol den Ertrag pro Passagier schmälerten. Analysten wiesen zudem auf eine mögliche Verlangsamung bei Reisen von US-Amerikanern nach Europa in diesem Jahr hin. Konjunktursorgen könnten die Nachfrage nach Fernreisen belasten. Air-France-KLM-Aktien stiegen binnen Jahresfrist um fast 34%. Anleger goutierten, dass der Konzern trotz teurer Tarifabschlüsse seine Kosten im Griff behielt. (APA / red)