| news | flughafen » flug
Statistik Austria: 36,5 Mio. Gäste an Österreichs Flughäfen
Laut aktuellen Daten der Statistik Austria haben die sechs österreichischen Flughäfen 2025 inklusive Transit-Reisender insgesamt 36,5 Mio. Fluggäste verzeichnet und damit den bislang höchsten Wert erreicht.
Mit 279.677 Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr wurden 2025 auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg um 3% mehr Starts und Landungen als 2024 durchgeführt. Pro Flug wurden durchschnittlich 131 Personen befördert, ein Minus von 0,3% im Jahresvergleich, rechnete am heutigen Donnerstag die Statistik Austria vor. Dennoch wurde mit insgesamt 36,5 Mio. Passagier:innen - was einem Plus von 2,8% entspricht - ein neuer Rekord erzielt. Das bedeutet auch, dass der bisherige Höchstwert des Vor-Corona-Jahres 2019 um 0,8% überschritten wurde. Das Frachtaufkommen verringerte sich jedoch um 3,7% auf 248.211 Tonnen; und auch die Luftpost verbuchte einen Rückgang um 4,5% auf 5.147 Tonnen.
Heuer weniger Gäste in Schwechat erwartet
Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Mio. Fluggästen prognostizierte der Vorstand des Wiener Flughafens kürzlich für 2026 nur noch rund 30 Mio. Kund:innen. Die Gründe dafür: Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedet sich komplett.
Ein Blick über die Grenze zeigt: Die Zahl der Flugreisenden an deutschen Flughäfen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. An den 22 Hauptverkehrsflughäfen des Landes wurden rund 207,2 Mio. Fluggäste gezählt. Das waren 3,9% mehr als 2024, allerdings weiterhin deutlich weniger als im Rekordjahr 2019. (APA / red)
statistik, statistik austria, flug, flughafen, flughäfen, passagiere, passagierzahlen, fluggäste, flugreisende
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
19 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
St. Gallen-Altenrhein: Grünes Licht für Flugplatz-Jubiläum
Nach intensiven Gesprächen mit der...
-
Lufthansa: Tarifkonflikte mit Cockpit, Kabine und Boden
Bei der deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa...
-
Air France-KLM erzielte 2025 Rekordgewinn
Der Luftfahrtkonzern Air France-KLM habe...
-
EL AL vereinfacht Namenskorrekturen
Reisebüros können kleinere Schreibfehler in...
-
Flughafen Wien: FlyOne Armenia fliegt ab April nach Jerewan
Der Flughafen Wien begrüßt demnächst...