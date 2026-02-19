tip

Statistik Austria: 36,5 Mio. Gäste an Österreichs Flughäfen


Foto: TravnikovStudio/Shutterstock.com
Laut aktuellen Daten der Statistik Austria haben die sechs österreichischen Flughäfen 2025 inklusive Transit-Reisender insgesamt 36,5 Mio. Fluggäste verzeichnet und damit den bislang höchsten Wert erreicht.

Mit 279.677 Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr wurden 2025 auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg um 3% mehr Starts und Landungen als 2024 durchgeführt. Pro Flug wurden durchschnittlich 131 Personen befördert, ein Minus von 0,3% im Jahresvergleich, rechnete am heutigen Donnerstag die Statistik Austria vor. Dennoch wurde mit insgesamt 36,5 Mio. Passagier:innen - was einem Plus von 2,8% entspricht - ein neuer Rekord erzielt. Das bedeutet auch, dass der bisherige Höchstwert des Vor-Corona-Jahres 2019 um 0,8% überschritten wurde. Das Frachtaufkommen verringerte sich jedoch um 3,7% auf 248.211 Tonnen; und auch die Luftpost verbuchte einen Rückgang um 4,5% auf 5.147 Tonnen.

Heuer weniger Gäste in Schwechat erwartet

Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Mio. Fluggästen prognostizierte der Vorstand des Wiener Flughafens kürzlich für 2026 nur noch rund 30 Mio. Kund:innen. Die Gründe dafür: Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedet sich komplett.

Ein Blick über die Grenze zeigt: Die Zahl der Flugreisenden an deutschen Flughäfen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. An den 22 Hauptverkehrsflughäfen des Landes wurden rund 207,2 Mio. Fluggäste gezählt. Das waren 3,9% mehr als 2024, allerdings weiterhin deutlich weniger als im Rekordjahr 2019. (APA / red)

