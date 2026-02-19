Slowenisches Tourismusbüro stellt Kulturregion Gorenjska vor

Gorenjska ist bisher vor allem als alpine Region mit zahlreichen Outdoor-Aktivitäten bekannt. Um nun gezielt die Kultur und Kulinarik der Region in den Mittelpunkt zu rücken, lud das Slowenische Tourismusbüro am 17. Februar 2026 in den Salon Karlsplatz im Künstlerhaus in Wien ein. Žana Marijan, Leiterin des Slowenischen Tourismusbüros in Wien, eröffnete die Veranstaltung mit einer kurzen Begrüßung. Anschließend präsentierte Klemen Langus, Koordinator der Julischen Alpen, die Region und ihre kulturellen Angebote. Ein weiterer Programmpunkt war die Vorstellung des Škofja-Loka-Passionsspiels durch Jernej Tavčar von der Gemeinde Škofja Loka. Er trat in einem historischen Kostüm auf und las einen Auszug aus dem Originaltext der Passionsspiele vor. Für Gespräche und fachlichen Austausch stand zudem Eva Štravs Podlogar, Direktorin der RAGOR, zur Verfügung. Ein gemeinsamer Brunch mit ausgewählten slowenischen Spezialitäten, darunter Kranjska klobasa und Kremschnitte aus Bled rundeten das Event ab.

Kulturtourismus in Gorenjska

Gorenjska ist vielen als alpine Region mit zahlreichen Outdoor-Aktivitäten bekannt, insbesondere rund um den Triglav-Nationalpark sowie entlang der Flüsse Soča und Sava Bohinjka. Neben Wander- und Radangeboten sowie Aktivitäten auf den Flüssen verfügt die Region über ein breites kulturelles Spektrum. Dazu zählen traditionelle Veranstaltungen, historisches Brauchtum sowie eine ausgeprägte Musik- und Kulinariktradition. Bekannt sind unter anderem die Kranjska klobasa (Krainer Wurst), die Bleder Cremeschnitte sowie die Musik der Oberkrainer. Mit der Präsentation in Wien stellte das Slowenische Tourismusbüro diese kulturellen Aspekte der Region in den Mittelpunkt und ergänzte damit das bestehende Bild von Gorenjska als Natur- und Aktivdestination.

Die Passionsspiele in Škofja Loka gehen auf das Jahr 1721 zurück. Heuer wird der 300. Geburtstag der Uraufführung gefeiert, leicht verspätet, da während der Pandemie Zwangspause angesagt war. Seit kurzem gelten die Passionsspiele als UNESCO Immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Die diesjährigen Aufführungen finden an sieben Terminen zwischen 21. März und 12. April statt.

Weitere Informationen zu Gorenjska HIER auf der reisetipps.cc-Website - www.reisetipps.cc/reiseideen/gorenjska-gipfel-gelebte-kultur-cremschnitte(red)