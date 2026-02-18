EL AL vereinfacht Namenskorrekturen

EL AL Israel Airlines hat eine aktualisierte Richtlinie zur Namenskorrektur eingeführt. Die neue Regelung ermöglicht es Reisebüros, kleinere Schreibfehler bei Passagiernamen unkompliziert zu berichtigen. Sie gilt ab sofort für die meisten Buchungen von EL AL und umfasst Anpassungen sowohl vor als auch nach der Ticketausstellung.

Bis zu drei Zeichen können dabei im Vor- und Nachnamen korrigiert werden. Diese Flexibilität erstreckt sich auch auf Matmid-Kund:innen sowie auf Kleinkinder. Änderungen des Titels, zum Beispiel Herr oder Frau, sind jederzeit zulässig.

Einschränkungen und Hinweise

Bei Flügen, die von EL AL vermarktet, aber von Partnerfluggesellschaften durchgeführt werden, sind Namenskorrekturen weiterhin eingeschränkt. Vor Änderungen sollte daher stets die Bestimmungen der ausführenden Airline geprüft werden.

Sobald eine Matmid-Nummer für einen Passagier hinterlegt ist, können Namenskorrekturen nur eingeschränkt vorgenommen werden. In solchen Fällen steht der Reisepartner-Support von EL AL für Unterstützung zur Verfügung. Für Matmid-Mitglieder, die in Gruppenbuchungen reisen, gelten nach der Ticketausstellung weiterhin Einschränkungen. (red)