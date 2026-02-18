| news | veranstalter » reisebuero
Dertour Campus Academy 2026 – Top-Verkäufer:innen erleben Alberta
Vom 21. bis 26. Februar 2026 lädt Dertour gemeinsam mit Travel Alberta seine 300 umsatzstärksten Reisebüropartner:innen nach Kanada ein.
Die kommende Dertour Campus Academy in Alberta ist das größte Live-Schulungsevent der Dertour Group für den stationären Reisebürovertrieb. Das Programm vor Ort umfasst neben Schulungen, Workshops und Round-Table-Talks auch attraktive Vortouren in Alberta und anderen Teilen Kanadas. Ziel ist es, Alberta - insbesondere die Destinationen Calgary und Banff - als strategisch wichtiges Fernreiseziel intensiv erlebbar zu machen, Produktwissen zu vertiefen und zusätzliche Nachfrage im stationären Vertrieb zu generieren.
Tour für Top-Partner:innen
Die Teilnahme an der Campus Academy ist leistungsbasiert und setzt sowohl die im abgeschlossenen touristischen Geschäftsjahr erzielten Umsätze als auch die erfolgreiche Absolvierung von Online- und Offline-Wissensbausteinen im Rahmen des Campus-Programms voraus. Für die daraus resultierenden 300 stärksten Partner:innen aus Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Italien und Frankreich geht es nun im Sinne von „Learning by Experience“ direkt nach Kanada. Bereits im Rahmen der Vortouren erleben die Reisebüro-Partner:innen Albertas touristische Highlights aus erster Hand. Während des Main Events stehen neben Vertriebsnews praxisnahe Workshops und Expertenrunden im Fokus, die konkretes Produktwissen und Verkaufsargumente für die Beratung am Counter vermitteln.
Dertour erwartet starkes Wachstum
Mit der Entscheidung für Alberta rückt Dertour eine Destination in den Mittelpunkt, die sich in den vergangenen Jahren als einer der dynamischsten Wachstumsmärkte im Kanadageschäft positioniert hat. Die Provinz steht für ikonische Landschaften in den Rocky Mountains sowie für vielfältige Outdoor-Erlebnisse. Travel Alberta ist im deutschsprachigen Markt zudem mit einer eigenen Repräsentanz vertreten, die als Ansprechpartner für Trade, Marketingaktivitäten und Schulungen zur Verfügung steht.
„Die Ausrichtung der Dertour Campus Academy in Alberta bietet eine großartige Gelegenheit, wirtschaftliche Impulse zu setzen und gleichzeitig unsere Beziehungen in einem unserer wichtigsten internationalen Märkte zu vertiefen", so Tannis Gaffney, Chief Marketing Officer von Travel Alberta. Jan Frankenberg, Director Fernreisen, ergänzt: „Kanada und insbesondere Alberta zählen zu den Kernreisezielen von Dertour und Meiers Weltreisen. Nach der Dertour Campus Academy erwarten wir einen Anstieg der Nachfrage nach Kanada um rund 20%.“ (red)
dertour, dertour campus, campus academy, campus academy 2026, top-partner, alberta, kanada
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 Februar 2026
