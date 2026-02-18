TUI Forest Projekt in den Anden

Die Anden zählen zu den artenreichsten Regionen der Welt, sind jedoch durch Abholzung und Waldfragmentierung stark degradiert. Die TUI Care Foundation hat zum Schutz der Wälder in den Anden das Projekt „TUI Forest Colombia” ins Leben gerufen. Das dreijährige Projekt verbindet einheimische Wiederaufforstung mit Agroforstwirtschaft, um lokale Ökosysteme zu schützen und Bauerngemeinschaften zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Global Forest Generation, Asociación Ecosistemas Andinas (ECOAN) und Ecotropics sollen so auf 112 Hektar degradiertem Hochgebirgswald 123.000 Bäume gepflanzt werden.

Neben dem Naturschutz und den posotiven Auswirkungen auf Tiere und Menschen sollen auch insgesamt 150 Familien in Urrao direkt von dem Prokjekt profitieren. Zwanzig Familien erhalten demnach unmittelbar Beschäftigung beim Bau und Management der Baumschule. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen dann 100 Teilzeit- und 17 Vollzeitstellen entstehen.

Ergänzend finden ganzjährig Schulungsworkshops zu Pflanzenvermehrung, nachhaltiger Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung statt. An diesen sollen voraussichtlich 400 Gemeindemitglieder teilnehmen, um sich aktiv an den Wiederherstellungs- und Schutzmaßnahmen zu beteiligen.

Aufforstung in Südamerika

Das Projekt ist Teil von Acción Andina, der größten Initiative zur Wiederherstellung von Ökosystemen in Südamerika. Der TUI Forest Colombia ergänzt damit den TUI Forest Peru, ein weiteres von der TUI Care Foundation unterstütztes Projekt innerhalb des Acción-Andina-Netzwerks. Gemeinsam verfolgen sie einen regionalen Ansatz zur Wiederherstellung der Andenwälder, der den Gemeinden zugutekommt und zugleich einen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt leistet.

„Forest February“ ist eine Initiative der TUI Care Foundation, die einen Monat lang Projekte und Bildungsmaßnahmen rund um das Thema Wiederaufforstung bündelt. Mit Projektstarts und Informationsangeboten rückt sie die Bedeutung gemeinschaftlich verwalteter Wiederaufforstungslösungen sowie nachhaltiger agroforstwirtschaftlicher Tourismusansätze in den Fokus – zum Schutz von Waldökosystemen und zum Nutzen lokaler Gemeinden und künftiger Generationen. (red)