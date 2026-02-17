| news | technologie » geschaeftsreisen
Travel Risk Management: BCD Travel und Riskline kooperieren
Der Anbieter für Geschäftsreisemanagement BCD Travel und der Spezialist für Travel Risk Intelligence Riskline haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.
Im Rahmen der Zusammenarbeit integriert BCD Travel die Risikoanalyse- und Informationslösungen von Riskline in sein Travel Risk Management (TRM). Durch die technische Einbindung werden sicherheitsrelevante Informationen direkt im Geschäftsreiseprogramm verfügbar gemacht und können für Kommunikations- und Entscheidungsprozesse genutzt werden.
Sicherheitsrelevante Informationen direkt verfügbar
Wie relevant strukturiertes Travel Risk Management ist, zeigt eine von BCD im Dezember 2025 durchgeführte Umfrage unter Travel Manager:innen und Einkäufer:iunnen: Rund 50% der Befragten gaben an, dass ihre Reisenden im vergangenen Jahr einen sicherheitsrelevanten Vorfall erlebt haben, der Maßnahmen im Rahmen des TRM erforderte. Als einen zentralen Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung ihrer Programme nannten sie die Kommunikation mit Reisenden.
Die kombinierte Lösung von BCD und Riskline soll Unternehmen nun dabei unterstützen, Informationen entlang der gesamten Reisekette bereitzustellen und die Fürsorgepflicht systematisch umzusetzen. BCD integriert dafür die Intelligence Suite von Riskline in seine Travel-Management-Plattform. Diese basiert auf der Auswertung von mehr als 100.000 Quellen in mehreren Sprachen und kombiniert redaktionelle Analyse, technologische Auswertung sowie Open-Source-Informationen. Bereitgestellt werden unter anderem Risikoanalysen, Echtzeitwarnungen und Funktionen für das Notfallmanagement. (red)
