Miami: Eröffnungen, Attraktionen und Infrastrukturprojekte

„Was sich in den nächsten Monaten in der Region abspielen wird, spiegelt unseren anhaltenden Fokus auf erstklassige Gastfreundschaft und bedeutungsvolle Reiseerlebnisse wider“, so David Whitaker, Präsident und CEO des Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB). „Unser Ziel ist es, Besucher:innen nicht nur neue Gründe für eine Rückkehr zu bieten, sondern ihnen auch tiefere Einblicke in Greater Miami und Miami Beach zu ermöglichen, sei es durch Gastronomie, Musik, Design, Natur oder die Entdeckung der Nachbarschaft.“

Hoteleröffnungen & Updates

In diesem Winter wurde das legendäre Loews Miami Beach Hotel am Meer nach einer 55 Mio. USD teuren Neugestaltung wiedereröffnet. Es verfügt nun über 790 renovierte Gästezimmer und Suiten sowie zwei neue gastronomische Konzepte, das Bistro Collins und die Sushi Bar. Im Stadtteil South of Fifth in Miami Beach schloss sich das Balfour Miami Beach der The Registry Collection an und läutete damit ein neues Kapitel ein, wobei sein historischer Charakter erhalten blieb. Das 1940 erbaute Hotel verfügt über 82 Zimmer und verbindet Vintage-Design mit modernem Komfort. In Aventura eröffnete das JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa den 300ha großen Turnberry Isle Racquet Club mit drei Pickleball-Plätzen und zwei Padel-Plätzen. Am 9. März wird das Delano Miami Beach offiziell wiedereröffnet. Das neu gestaltete Anwesen wird 171 neu gestaltete Gästezimmer, vier Restaurant- und Bar-Konzepte (darunter die legendäre Rose Bar), ein Wellness-Studio und einen exklusiven Mitgliederclub bieten.

Neue Attraktionen

In den Everglades wird die Everglades Alligator Farm im Jahr 2026 zwei Baby-Capybaras namens Biscuits und Bagel willkommen heißen. Aufbauend auf der Popularität ihres Ende 2025 gestarteten Capybara Encounter werden die Neuankömmlinge zu den bereits dort lebenden Capybaras stoßen. Die Attraktion hat kürzlich auch eine vollständige Renovierung ihres Souvenirladens vor Ort abgeschlossen, wodurch das Angebot an von Florida und den Everglades inspirierten Artikeln erweitert wurde. Midline Miami wurde Anfang dieses Jahres im Arlo Wynwood eröffnet und erweitert das kulturelle Angebot des Reiseziels um einen großen Indoor-Veranstaltungsort für Live-Musik sowie um ein ganzjähriges Live-Konzertangebot. Der zweistöckige, 10.000 Quadratmeter große Raum bietet Platz für bis zu 1.200 Gäste und umfasst ein Programm, das von Electro über Rock bis hin zu R&B und mehr reicht.

Neues im Bereich Kreuzfahrten

PortMiami erreichte im Jänner einen wichtigen Meilenstein mit dem ersten Spatenstich für das künftige Kreuzfahrtterminal G, eine Investition in Höhe von 345 Mio. USD, die in Zusammenarbeit mit der Royal Caribbean Group entwickelt wurde. Das hochmoderne Terminal, das für die LEED-Zertifizierung ausgelegt ist und Platz für bis zu 7.000 Passagier:innen bietet, wird Kreuzfahrtschiffe der nächsten Generation, darunter auch Schiffe der Icon-Klasse, abfertigen und gleichzeitig die Effizienz, Nachhaltigkeit und das Gesamterlebnis der Gäste verbessern. Die Fertigstellung des Terminals ist für Ende 2027 geplant. Darüber hinaus hat Norwegian Cruise Line (NCL) die Buchungen für die Norwegian Aura eröffnet, das größte und innovativste Schiff ihrer Flotte, das im Mai 2027 in Dienst gestellt werden soll. Das Schiff der nächsten Generation wird ab Juni 2027 von Miami aus sieben Tage lange Karibikreisen unternehmen und Ocean Heights, den ersten Open-Air-Aktivitätenkomplex von NCL, sowie verbesserte Erlebnisse auf der privaten Insel der Marke, Great Stirrup Cay, einführen.

Transport & Mobilität

Mit Freebee, dem kostenlosen, app-basierten Elektrofahrdienst, der in verschiedenen Stadtteilen wie Miami Beach, Wynwood, Brickell und Coral Gables angeboten wird, ist es einfacher denn je, Greater Miami und Miami Beach zu erkunden. Mit emissionsfreien Fahrten und freundlichen lokalen Fahrern, die gleichzeitig als Botschafter ihres Stadtteils fungieren, bietet Freebee Besucher:innen eine bequeme, gemeinschaftsorientierte Möglichkeit, sich am Reiseziel fortzubewegen. Ergänzend zur Nachbarschaftsanbindung von Freebee hat Miami Beach einen kostenlosen Wassertaxi-Service an Wochentagen eingeführt, Water Taxi Miami, der Sunset Harbour mit der Innenstadt von Miami verbindet. Die Einführung verbessert die Mobilität für Besucher und Veranstaltungsteilnehmer, die zwischen Miami Beach und dem Festland pendeln, und bietet eine malerische und effiziente Transportmöglichkeit. (red)