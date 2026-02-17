tip

Coral Travel baut Ägypten-Geschäft aus


Marsa Alam - Foto: Elzbieta Sekowska / shutterstock.com
Ägypten rückt für Coral Travel zunehmend in den strategischen Fokus: insbesondere der DACH-Raum gilt als zentraler Wachstumstreiber.

2025 begrüßte die Coral Travel Group insgesamt 850.000 Gäste aus 15 verschiedenen Quellmärkten in Ägypten. Als neues Ziel definiert die Gruppe nun eine Million internationale Gäste. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie spiele der deutschsprachige Markt für Coral eine zentrale Rolle. Demnach konnte der Veranstalter die Gästezahlen nach Ägypten in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigern - laut Aussendung reisten zuletzt allein aus dem deutschsprachigen Raum über 170.000 Gäste mit Coral Travel nach Ägypten.

Koray Cavdir, Geschäftsführer von Coral Travel, sagt dazu: „Ägypten hat sich in den vergangenen Jahren zu einem ganzjährigen, vielseitigen Reiseziel für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt. Für uns ist das Land ein strategischer Kernmarkt mit großem Potenzial. Dass wir aus dem DACH-Raum einen substanziellen Beitrag zur gruppenweiten Zielmarke von einer Million Ägypten-Gästen leisten, ist fester Bestandteil unserer Planung." 

Portfolio wächst

Entsprechend des Nachfragewachstums investiert Coral Travel auch weiter in den Ausbau des Produktportfolios: Das Hotelangebot in Ägypten wird demnach über alle Preissegmente hinweg erweitert, mit einem klaren Fokus auf Qualität, Differenzierung und zielgruppengerechte Konzepte. Besonders stark entwickelt sich weiterhin Marsa Alam, das sich zunehmend als attraktives Ziel für Familien und anspruchsvolle Badegäste etabliert, aber auch etablierte Regionen wie Hurghada und die Makadi Bay bleiben zentrale Säulen im Programm. Eigene Hotelmarken und exklusive Konzepte – darunter neue und erweiterte Fünf-Sterne-Angebote – setzen zusätzliche Akzente im Premiumsegment. Gleichzeitig wird das Flugangebot sukzessive ausgebaut, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Ägypten investiert in Projekte 

Auch Ägypten selbst investiert intensiv in die Weiterentwicklung seiner touristischen Infrastruktur. In den vergangenen Jahren wurden mehrere internationale Flughäfen – darunter Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh – modernisiert und in ihrer Kapazität erweitert, um steigende Gästezahlen aus Europa effizient abwickeln zu können. Parallel dazu investiert das Land gezielt in neue touristische Regionen wie die Nordküste am Mittelmeer sowie in den Ausbau bestehender Destinationen am Roten Meer. Zu den herausragenden Projekten der letzten Jahre zählen zudem die umfassende Aufwertung archäologischer Stätten, die Eröffnung des Grand Egyptian Museum nahe den Pyramiden von Gizeh als internationales Leuchtturmprojekt sowie verstärkte Investitionen in nachhaltige Hotelkonzepte und internationale Qualitätsstandards. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



