Klassik-Konzertreihe Haydnregion Niederösterreich startet im März

Nach der außerordentlich erfolgreichen Saison 2025 präsentiert die Klassik-Konzertreihe „Haydnregion Niederösterreich“ - ein Projekt der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ in Kooperation mit dem Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum - nun das Portfolio für dieses Jahr. Unter dem Motto „Grenzenlos klassisch‟ steht Besucher:innen ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes Programm mit knapp 30 Veranstaltungen an 14 Standorten in 12 Gemeinden rund um das Haydn Geburtshaus Rohrau zur Auswahl.

Konzertbesuche oder ein Besuch des Haydn Geburtshaus Rohrau mit seiner Ausstellung über Leben und Werk der dort geborenen, Komponistenbrüder Joseph und Michael Haydn lassen sich auch mit einem Ausflug in die Tourismus- und Weinregion Römerland-Carnuntum verbinden. Außerdem gibt es auch 2026 das Tourismus-Package "Auf den Spuren Joseph Haydns" Weitere Informationen dazu unter: www.niederoesterreich.at/angebote/auf-den-spuren-der-brueder-haydn

Konzert-Programm 2026 im Überblick

Die Saisoneröffnung des Haydn Geburtshaus‘ Rohrau am 15. März 2026 rückt die künstlerischen Beziehungen zwischen Joseph und Michael Haydn und Wolfgang A. Mozart ins Zentrum - einerseits um 16:00 Uhr, mit dem Vortrag „Zwischen Verehrung und Inspiration“ von Claus-Christian Schuster, Pianist, Musikdenker und Mitbegründer des berühmten Altenberg Trios, andererseits mit dem um 18.30 Uhr anschließenden Konzert mit Lesung „Mein lieber Papa Haydn…“. (Hinweis: Die Veranstaltung „Mein lieber Papa Haydn…“ ist bereits ausverkauft.) Für das Musikprogramm beider Veranstaltungen sorgen der Geigenvirtuose Christian Altenburger, sein Streicher-Ensemble und die junge vielfach ausgezeichnete Pianistin Mitra Kotte mit Werken von Joseph und Michael Haydn sowie von Wolfgang A. Mozart.

Hier folgend ein Auszug einiger weitere Höhepunkten des Programms:

Bei den „Rohrauer Gesprächen“ im Haydn Geburtshaus Rohrau spricht Winzerin und Unternehmerin Dorli Muhr am 22. März mit Maria Rauch-Kallat, Unternehmerin und Frauen- und Familienministerin a.D. und am 19. April mit Ilija Trojanow, Autor und Weinphilosoph. Im Haydn Geburtshaus Rohrau lädt das eigens für die Haydnregion Niederösterreich kreierte Musikvermittlungsprogramm „Mäuschen Max verschenkt die Welt“ (für Kinder von 0-7Jahren) am 11. April zu spannenden Begegnungen mit den musikalischen Welten der Brüder Haydn ein.

Mit Joseph Haydns festlichem „Te Deum“ und Georg Friedrich Händels prachtvollem Oratorium „Das Alexanderfest“ sowie mit dem Originalklang-Ensemble Barucco und einem erlesenen Solisten-Vokalensemble unter Heinz Ferlesch steht das Festkonzert „The Power of Music“ am 17. Mai in Schloss Petronell-Carnuntum ganz im Zeichen der erhebenden Kraft der Musik. Von 22. bis 24. Mai ist Schloss Rohrau zum achten Mal Schauplatz des „Internationalen Haydn-Wettbewerbs für Klassisches Lied und Arie‟ unter dem Juryvorsitz von Kammersängerin Angelika Kirchschlager. Der inzwischen international renommierte Wettbewerb dient Nachwuchssänger:innen aus allen Teilen der Welt als „Sprungbrett“ zur internationalen Karriere. Beim öffentlichen Finalkonzert am 24. Mai ist das Publikum eingeladen, für den Publikumspreis zu stimmen.

Weitere Konzerte und detaillierte Informationen unter: www.haydnregion-noe.at (red)