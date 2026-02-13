Die Fluggesellschaft enthüllte ihr frisch lackiertes Flugzeug (A320 – OO‑SNJ), das vom Universum des Comic-Zeichners Hergé und den berühmten Abenteuern auf dem Mond und im Weltraum inspiriert ist. Es ist das zweite Flugzeug mit Tintin-Motiven, wie Tim (und-Struppi) im Original heißt, in der "Belgian Icons"-Kollektion. Der erste kommerzielle Flug des Flugzeugs ist für den 13. Februar nach Mailand Linate geplant.

Das neue Design wurde laut Mitteilung von Brussels Airlines in enger Zusammenarbeit mit Tintinimaginatio entwickelt, das mehrere kreative Richtungen untersuchte. Das Thema Mond und Weltraum, die Verbindung zur Luftfahrt durch Flug, Höhe und Erforschung habe es zu einer natürlichen Wahl gemacht, während seine klare Ästhetik für eine raffinierte und ausgewogene Lackierung sorge. Das endgültige Konzept zeigt die Figuren von Tim und Struppi in Schwerelosigkeit und erzeugt einen leichten und dynamischen visuellen Effekt über den gesamten Rumpf.

Erfolg von "Rackham", dem ersten Projekt

„Comic-Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Identität Belgiens, und Hergés Werk inspiriert weiterhin Menschen auf der ganzen Welt. Es ist kein Zufall, dass „Rackham“ unsere allererste belgische Ikone war“, so Dorothea von Boxberg, CEO von Brussels Airlines. „Mit diesem neuen Flugzeug vertiefen wir dieses Erbe und stärken unsere Aufgabe, die belgische Kreativität weltweit zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, ein weiteres ikonisches Stück belgischer Kultur in die Lüfte zu bringen und unseren Passagieren ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.“

„Nach dem unglaublichen Erfolg des ersten Tintin-Flugzeugs – Rackham – hat Brussels Airlines beschlossen, das Abenteuer fortzusetzen. Und wir haben ihr Angebot ohne zu zögern angenommen. Wir sehen dies tatsächlich als ersten Schritt zur Feier des 100-jährigen Jubiläums von Tintin am 10. Jänner 2029“, so Nick Rodwell, CEO von Tintinimaginatio. (red)