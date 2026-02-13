Valentins Deals von TUI bis 18. Februar

Aktuell gewährt TUI im Rahmen der Valentins Deals vom 12. bis 18. Februar einen besonderen Sale für über 400 Hotels weltweit mit Ermäßigungen bis zu 50%. Die Aktion gilt für ausgewählte Flugpauschalreisen ab drei Nächten sowie für Hotel‑only-Buchungen ab einer Nacht im Reisezeitraum vom 12. Februar bis 31. Oktober 2026, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Valentins Deals sind abhängig vom Reisedatum, Abflughafen und der gewählten Verpflegungsart, ausschließlich für Neubuchungen gültig und nur solange der Vorrat reicht. Außerdem gibt es mit Reisegutscheinen eine flexible Möglichkeit, gemeinsame Zeit zu schenken.

Auszeit zu zweit

Besonders gefragt seien romantische Städtereisen, Hotels mit Wellnessschwerpunkt sowie Aufenthalte in beliebten Häusern der TUI Hotelmarken wie TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson und TUI Suneo, wie es heißt. Zudem erhalten TUI Gäste im Daios Cove auf Kreta in den Monaten April, Mai und Juni bei Buchung vom 12. bis 14. Februar 50% auf den Hotelpreis. Für die Sommermonate bis Oktober erhalten Reisende bei Buchung bis 19. Februar zudem bis zu 35% auf alle Zimmerkategorien.

Beim Valentins-Sale von TUIfly geht es ab 44,99 EUR ab München nach Mallorca, Ibiza und Heraklion. Die Flugangebote gelten bei Buchung von 13. bis 16. Februar für Flüge im Reisezeitraum Februar bis Oktober 2026.

Zu den abwechslungsreichen Erlebnissen, die mit TUI gebucht werden können, zählen etwa eine Rundfahrt durch Wien in einem Oldtimer-Elektroauto oder ein Tandem‑Gleitschirmflug im Stubaier Tal. TUI-Reisegutscheine sind online erhältlich und können auf TUI.at sowie in allen TUI Das Reisebüro Standorten in Österreich für das gesamte Angebot von TUI eingelöst werden. (red)