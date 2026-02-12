tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Jetzt buchen: die ITB Video-Message


In einem innovativen Kooperations-Projekt rücken TravelTV und tip-daily die Kernbotschaften der touristischen Anbieter auf der ITB in den Fokus. Als Video mit ergänzendem Textbeitrag.

Neuigkeiten, Highlights, Kernaussagen rund um die ITB gewinnen mit Video-Talks noch mehr Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen b2b-Welt. In der neuartigen Zusammenarbeit von TravelTV und tip-daily gewinnen die zentralen Botschaften noch mehr Aufmerksamkeit.

Vom Interview zum Video-Report

tip-Chefredakteurin Elo Resch-Pilcik und ihr Profi Reisen Verlags-Team bringen im Online-Gespräch vor der ITB oder im Echtzeit-Interview auf der ITB in Berlin die wichtigsten Botschaften zu Destinationen, Hotels, Airlines, Veranstaltern oder anderen touristischen Produkten auf den Punkt.

Video-Journalist Claudius Rajchl filmt das Interview mit und produziert aus den Aussagen und bereitgestelltem oder Archiv-Bewegtbild-Material einen spannenden, emotionalen und informativen Video-Report. So wird die volle Aufmerksamkeit bei rund 5.000 österreichischen Entscheidungsträger:Innen & Mitarbeiter:Innen in der Touristik erreicht.

Zwei Formate

Zur Auswahl stehen zwei Formate: Ein Online Video-Call vor der ITB oder eine Echtzeit-Interview mit Video-Aufzeichnung auf der ITB Berlin. Das Paket inkludiert: 1 x Interview sowie 1 x Advertorial mit Video-Report & Interview, 1 x Advertorial mit weiterführenden Infos für jeweils eine Woche im digitalen Newsletter tip-daily. Buchbar ab 3.864 EUR (exkl. MwSt.).

Jetzt rasch Termin sichern und buchen!
tip-daily / Profi Reisen Verlag, elo.resch-pilcik@profireisen.at, Tel. +43 664 521 51 10
Traveltv.at e.U., claudius.rajchl@traveltv.at, Tel. +43 664 154 10 86

  Promotion, Video-Call, Interview, TravelTV, tip-daily, ITB

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!






Autor/in:

Herausgeberin / Chefredakteurin

Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.



Touristiknews des Tages
13 Februar 2026

11:34
AIDA feiert 30er mit Geburtstagsreisen
11:29
Überraschender Führungswechsel bei Norwegian Cruise Line Holding
11:24
Emirates: Premium Economy auf weiteren Destinationen
10:12
WKO: Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Reisebüro
09:59
ÖCC: Rekordjahr für Österreichs Campingplätze
09:00
Valentins Deals von TUI bis 18. Februar
08:00
Brussels Airlines mit Tribut an "Tintin"

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.