Jetzt buchen: die ITB Video-Message
In einem innovativen Kooperations-Projekt rücken TravelTV und tip-daily die Kernbotschaften der touristischen Anbieter auf der ITB in den Fokus. Als Video mit ergänzendem Textbeitrag.
Neuigkeiten, Highlights, Kernaussagen rund um die ITB gewinnen mit Video-Talks noch mehr Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen b2b-Welt. In der neuartigen Zusammenarbeit von TravelTV und tip-daily gewinnen die zentralen Botschaften noch mehr Aufmerksamkeit.
Vom Interview zum Video-Report
tip-Chefredakteurin Elo Resch-Pilcik und ihr Profi Reisen Verlags-Team bringen im Online-Gespräch vor der ITB oder im Echtzeit-Interview auf der ITB in Berlin die wichtigsten Botschaften zu Destinationen, Hotels, Airlines, Veranstaltern oder anderen touristischen Produkten auf den Punkt.
Video-Journalist Claudius Rajchl filmt das Interview mit und produziert aus den Aussagen und bereitgestelltem oder Archiv-Bewegtbild-Material einen spannenden, emotionalen und informativen Video-Report. So wird die volle Aufmerksamkeit bei rund 5.000 österreichischen Entscheidungsträger:Innen & Mitarbeiter:Innen in der Touristik erreicht.
Zwei Formate
Zur Auswahl stehen zwei Formate: Ein Online Video-Call vor der ITB oder eine Echtzeit-Interview mit Video-Aufzeichnung auf der ITB Berlin. Das Paket inkludiert: 1 x Interview sowie 1 x Advertorial mit Video-Report & Interview, 1 x Advertorial mit weiterführenden Infos für jeweils eine Woche im digitalen Newsletter tip-daily. Buchbar ab 3.864 EUR (exkl. MwSt.).
Jetzt rasch Termin sichern und buchen!
tip-daily / Profi Reisen Verlag, elo.resch-pilcik@profireisen.at, Tel. +43 664 521 51 10
Traveltv.at e.U., claudius.rajchl@traveltv.at, Tel. +43 664 154 10 86
Autor/in:
Elo Resch-Pilcik
Herausgeberin / Chefredakteurin
Elo Resch-Pilcik, Mitgründerin des Profi Reisen Verlags im Jahr 1992, kann sich selbst nach mehr als 30 Jahren Touristik - noch? - nicht auf eine einzelne Lieblingsdestination festlegen.
