CANUSA: Einreise-Absicherung für USA-Reisen

CANUSA Touristik wisse, dass die Einreise in die USA für Tourist:innen kein Problem darstelle und damit einer Traumreise in das "beliebteste Fernreiseziel der Deutschen" nichts im Wege stehe. Mit der "Einreise-Absicherung" erstatte das Unternehmen "für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass Reisenden trotz vollständig erfüllter Einreisevoraussetzungen und korrekter Angaben die Einreise verweigert wird" den gebuchten Reisepreis komplett. Die CANUSA-Einreise-Absicherung sei ab sofort für alle Neubuchungen kostenlos möglich, wie das Unternehmen mitteilt.

„Wir sind überzeugt, dass die Einreise in die USA bei ordnungsgemäßer Vorbereitung kein Problem darstellt“, erklärt Tilo Krause-Dünow, Inhaber und Geschäftsführer von CANUSA Touristik. „Daher geben wir auf Wunsch sehr gerne ein klares finanzielles Absicherungsversprechen auf unsere USA-Buchungen. Sollte es tatsächlich einmal eine unbegründete Zurückweisung geben, erstatten wir den kompletten Reisepreis. Damit wollen wir ein eindeutiges Signal setzen mit Blick auf die teils vorherrschende Verunsicherung und zeigen, dass diese Einreise-Bedenken absolut unbegründet sind.“

CANUSA betont, dass die touristische Einreise bei korrekt erfüllten Voraussetzungen nach wie vor unkompliziert möglich sei und die USA alle Reisenden weiterhin willkommen heißen. Gerade durch die Mobile Passport Control (MPC) gehe dies innerhalb weniger Minuten. Aktuell rückkehrende Reisende würden dies auch bestätigen.

Das ist abgesichert

Die CANUSA-Einreise-Absicherung greift, wenn die Standard-Bedingungen zur USA-Einreise erfüllt wurden und es dennoch zu einer Einreiseverweigerung durch die US-Behörden kommen sollte. Zu den Standards zählen die offiziellen Einreisevoraussetzungen: ESTA, gültiger Reisepass, wahrheitsgemäße Angaben im Antragsverfahren sowie ein ordnungsgemäßes Verhalten bei der Einreise. Bei einer unbegründeten Abweisung erstatte CANUSA Touristik dann den vollständigen Reisepreis. Dazu zählen alle Reisebestandteile, die über CANUSA gebucht wurden.

Für Reisebüros und Vertriebspartner entstehe damit ein klares Argument in der Beratung: Die finale Entscheidung über die Einreise liege selbstverständlich bei den US-Behörden, doch ein eventuell gefühltes Risiko einer Zurückweisung werde finanziell durch CANUSA aufgefangen. (red)