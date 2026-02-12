Streckensperre: City Airport Train bietet Premium-Busse

In dem Zeitraum ab Herbst 2026 wird ein Streckenabschnitt zwischen Wien Mitte und Rennweg im Zuge von Renovierungsarbeiten für den gesamten Schienenverkehr gesperrt. Der CAT biete ein besonderes Angebot für seine Passagier:innen: Die Frequenz der Transfers wird erhöht, pro Stunde verkehren bis zu fünf Busse in jede Richtung. Zur Verfügung gestellt werden die hochwertig ausgestatteten Setra-Reisebusse von der Firma Blaguss Reisen GmbH.

Besitzer:innen der Wiener Linien Jahreskarte, der ÖBB-Vorteilscard oder des Klimatickets können den CAT um 7 EUR pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren kostenlos. Der CAT City Check-In könne während der Stammstreckensperre aus logistischen Gründen nicht angeboten werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Busse werden im 15 Minuten-Takt von 5:30 bis 7:00 Uhr ab Wien Mitte und von 6:10 bis 7:00 Uhr ab Flughafen fahren. Ab 7:00 Uhr alle 12 Minuten (5x/Std.) bis 19:00 Uhr. Ab 19:00 Uhr wieder alle 15 Minuten bis Mitternacht. Letzter Bus ab Wien Mitte um 23:15 Uhr und ab Flughafen um 23:37 Uhr.

Zuverlässiger Transfer

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Wiener:innen im Zeitraum der Stammstreckensperre weiterhin einen zuverlässigen Flughafentransfer mit Bussen von und nach Wien Mitte und das noch dazu in höherer Frequenz – bis zu 5 Mal pro Stunde – anbieten können. Das Bus-Modell Setra, welches beim CAT in Kooperation mit der Blaguss Reisen GmbH zum Einsatz kommen wird, verfügt über 55 Sitze mit besonderer Beinfreiheit, Klimaanlage und Bordinfotainment-System“, so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.

„Ein verlässlicher, komfortabler CAT-Transfer muss auch während der Stammstreckensperre selbstverständlich bleiben – dafür unterstützen wir den Ersatzverkehr mit unseren hochwertig ausgestatteten Premium-Reisebussen. Gemeinsam mit dem CAT tragen wir dazu bei, dass die Verbindung zwischen Wien Mitte und dem Flughafen für alle Reisenden weiterhin schnell, stressfrei und in erhöhter Frequenz funktioniert“, erläutert Thomas Blaguss, Geschäftsführer Blaguss Reisen GmbH. (red)