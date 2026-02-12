| news | veranstalter
"Ein Tag - ein Baum" in Nepal von Hauser Exkursionen
Die Umwelt schützen, verantwortungsvoll reisen - das sind zwei wichtige Säulen von Hauser Exkursionen. Seit 2026 pflanzt der Veranstalter für jeden Trekkingtag, den ein Hauser-Gast in Nepal verbringt, einen Baum im Hochgebirge.
Der Slow-Trekking-Veranstalter hat das Wiederaufforstungsprojekt „Ein Tag - ein Baum“ 2010 ins Leben gerufen. Mehr als 20.000 einheimische Bäume wie Himalaya-Tanne, Silberbirke, Rhododendron oder Wacholder wurden seitdem laut Unternehmen in den Nationalparks Sagarmatha und Langtang gepflanzt. Jetzt intensiviere Hauser Exkursionen seine Initiativen, die in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinden, der NGO „The Partners Nepal“ und der Sir Edmund Hillary Stiftung Deutschland e.V. durchgeführt werden, wie es in einer Mitteilung heißt.
Lebensgrundlage erhalten
„Unser langfristiges Ziel ist es, die durch Abholzung, Überweidung und den Klimawandel entstandenen Schäden zu mildern. Alle unsere Nepal-Gäste tragen durch unser Projekt zum Schutz der Naturvielfalt bei", meint CSR-Managerin Kim Ascher. "Damit helfen sie, der Erosion entgegenzuwirken und die Lebensgrundlagen der Bergbevölkerung zu erhalten."
Generell wachsen Bäume und Sträucher im Hochgebirge sehr langsam. Daher werden die bepflanzten Gebiete eingezäunt, damit die Setzlinge in Ruhe wachsen und gedeihen können. Auf vielen ihrer Trekkingrouten im Everest- und Langtang-Gebiet, zum Beispiel auf dem „Gokyo Lodge-Trek“ oder dem „Lodge-Trekking im Langtang-Tal“, kommen Hauser-Gäste an den Pflanzarealen vorbei und können sich selbst ein Bild von den Fortschritten machen, so das Unternehmen. (red)
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
