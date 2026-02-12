| news | destination
Visit USA: Aktuelles zu ESTA & Save the date
Bezugnehmend auf verschiedene Medienberichten zum Thema Einreise in die USA und ESTA-Anträgen, hält die Amerikanische Botschaft in Wien fest, dass sich "zum jetzigen Zeitpunkt für Reisende nichts geändert hat".
In den vergangenen Tagen gab es diverse Berichte, wonach bei den Anträgen für eine ESTA-Reisegenehmigung Social Media-Aktivitäten der letzten fünf Jahre wie auch sämtliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen angegeben werden müssten. Die US-Botschaft in Wien teilt dazu mit: Das Ministerium für innere Sicherheit habe Änderungen an den in ESTA-Anträgen erfassten Informationen vorgeschlagen; eine entsprechende Frist endete am 9. Februar 2026. Die Prüfung durch die Behörde sei derzeit im Gange, und die endgültige Genehmigung und Umsetzung könne mehrere Monate dauern. „Für Reisende hat sich zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert“, so die Info.
Die vorgeschlagenen Änderungen sollten „der Umsetzung der Executive Order 14161, die den Schutz der USA vor ausländischen terroristischen und anderen nationalen Sicherheitsbedrohungen verstärkt", dienen.
5 Tipps der Botschaft zu ESTA
- ESTA-Antrag stellen, sobald eine konkrete Reise geplant wird
- Die richtige Website (und keine Fake-Seiten) für den Antrag nutzen: esta.cbp.dhs.gov
- Falls ein neuer Pass ausgestellt wurde oder sich der Name geändert hat, muss ein neuer ESTA-Antrag gestellt werden (aktuelle Kosten 40 USD)
- Keine falschen Angaben machen
- Bei längeren Aufenthalten als 90 Tage: Visum beantragen.
Save the date
Die Vorbereitungen laufen bereits: Am 18. November 2026 wird das diesjährige Visit USA Event in Linz stattfinden. VertreterInnen von Fremdenverkehrsämtern, Fluglinien sowie diverser Leistungsträger werden den Teilnehmenden bei Vorträgen, beim Marketplace und beim Networking für Fragen und Antworten zum Reiseland USA zur Verfügung stehen. Details des Visit USA Committee Austria folgen!
visitusa, usareisen, einreisebestimmungen, visitusaevent
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
12 Februar 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Türkei meldet neuen Tourismusrekord
Die Türkei meldet für das...
-
DZT erwartet Incoming Wachstum
Ein Plus von 4,0% im...
-
Dubai mit 19,59 Mio. Besucher:innen 2025
Das Dubai Department of Economy...
-
El Al Israel Airlines: Neun neue Destinationen weltweit
Zum ersten Mal seit dem...
-
Einladung zum Madagaskar-Webinar von Diamir
Am Donnerstag, den 27. Februar...