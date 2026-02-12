Türkei meldet neuen Tourismusrekord

Für 2026 sollen die Einnahmen auf 68 Mrd. Dollar (57,3 Mrd. EUR) gesteigert werden, so der türkische Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy auf seiner Bilanzpressekonferenz.

Mit 63,941 Mio. Besucher:innen habe die Türkei gegenüber 2024 um 2,7% zugelegt, gegenüber 2017 sogar um 68%, heißt es in einer Mitteilung. Die Tourismuseinnahmen stiegen deutlich stärker, gegenüber 2014 um 6,8% und gegenüber 2017 um 109%. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher:in und Übernachtung lagen 2025 bei rund 100 USD (84,2 EUR; +3,6% oder +36% gegenüber 2017). Die drei stärksten Nationalitäten waren Russland (6,9 Mio. Besucher:innen), Deutschland (6,75 Mio.) und UK (4,27 Mio.). Auch der Anteil der österreichischen Urlauber:innen sei gestiegen - auf rund 560.000.

Wachsende Rolle im Tourismus

Ersoy zeigt sich mit der starken Nachfrage sehr zufrieden. Laut Daten der Welttourismusorganisation (UNWTO) spielt das Reiseland zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer mittlerweile auch global eine bedeutende Rolle. Vom weltweit achten Platz unter den meistbesuchten Ländern 2017 hat sich die Türkei bis zum Jahr 2024 auf den vierten Platz vorgearbeitet, in puncto Tourismuseinnahmen von Platz 15 auf Platz 7.

Die Tourismuswirtschaft habe hohe Reaktionsfähigkeit und Resilienz im Umgang mit Krisen gesammelt, so der Minister. Laut Ersoy hat sich der türkische Tourismussektor in den vergangenen Jahren konsequent über den klassischen Strand- und Badeurlaub hinaus weiterentwickelt - mit einer wachsenden Vielfalt von Angeboten an Kultur und religiösen Tourismusreisen, Natur- und Ökotourismus ebenso wie hinsichtlich Archäologie, Gesundheits- und Thermaltourismus, Kongress- und Messetourismus, Kreuzfahrten und sogar Wintertourismus in den Skigebieten des Pontischen Gebirges. (red)