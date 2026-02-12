| news | vertrieb
Liberty International Tourism Group lädt zur Roadshow
Die Liberty International Tourism Group feiert "35 Jahre Leidenschaft und Expertise" und lädt am 25. Februar 2026 in Wien zu einem inspirierenden Nachmittag und Abend ein.
Die Liberty International Group präsentiert sich im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier mit dem globalen Team. Die Gäste erwarten persönliche Begegnungen mit internationalen Expert:innen, Einblicke in Destinationen und Reiseerlebnisse, Networking in entspannter Atmosphäre und eine Preisverlosung sowie kulinarische Highlights und erfrischende Getränke.
Infos & Anmeldung
Datum: 25. Februar 2026
Uhrzeit: 15:30 - 21:00 Uhr
Ort: 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, 1070, Lerchenfelder Straße 1-3
Anmeldung: liberty-int.com/campaigns/liberty-roadshow-vienna
libertyinternationaltourismgroup, networking, produktpräsentation, destinationsmanagement
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
