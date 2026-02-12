Hurtigruten präsetiert neue Reisen der Limited Collection

Drei neue Erlebnis-Reisen der „Limited Collection“ erschließen 2027/28 den arktischen Norden und die Fjorde Westnorwegens bis zu entlegenen Orten, die großen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Mit vollen Lotsenpatenten für die gesamte Küste Norwegens haben die Hurtigruten-Kapitäne dabei laut Mitteilung "das konkurrenzlose Privileg, je nach Wetter- und Lichtverhältnissen jeden Tag neu entscheiden zu können, wie die Route verläuft."

Die neuen Reisen finden zwischen April 2027 und Mai 2028 an Bord der MS Trollfjord statt. Die Gäste profitieren nach dem Muster der „Signature“-Reisen von längeren Liegezeiten bis zu 15 Stunden, besonders in weniger, teils kaum besuchten Häfen – darunter neue Ziele wie Rosendal, Skjolden und Eidfjord.

Drei Signature "Limited Collection"-Reisen

Das ultimative Fjord Erlebnis

Mit dieser achttägigen Reise bietet Hurtigruten erstmals eine reine Fjordroute an. Im Frühling und Herbst führt sie ab/bis Bergen tiefer in vier der bekanntesten Fjorde Westnorwegens hinein als jede andere Kreuzfahrt: Lysefjord, Hardangerfjord, Sognefjord und Nordfjord. Dank der kleinen Schiffsgröße erreicht sie die innersten Bereiche der Fjorde, entlang landschaftlich besonders reizvoller Passagen. Preis ab 1.999 EUR.

Das arktische Norwegen Erlebnis

Die achttägige Winterreise ab/bis Tromsø verläuft vollständig nördlich des Polarkreises. Ihre Route führt zu den Lofoten, nach Alta und Honningsvåg, mit optionalem Ausflug zum Nordkap und beinhaltet einen Stopp über Nacht in Alta, was ausgedehnte Exkursionen an Land ermöglicht. Die Kombination aus flexibler Routenführung, minimaler Lichtverschmutzung und einem kompletten Reiseverlauf in der Nordlicht-Zone bietet ideale Voraussetzungen für Nordlichtbeobachtungen. Preis ab 2.509 EUR.

Die Arktis-Linie

Mit dieser Route verbindet Hurtigruten Kopenhagen mit Tromsø. Die Reise folgt über elf bzw. zwölf Tage der gesamten norwegischen Küste und umfasst unter anderem die Lofoten, das Nordkap sowie Übernacht-Anläufe in Alta und Tromsø. Mit bis zu sieben Tagen unter dem Polarlichtoval werden die Chancen maximiert, Nordlichter zu erleben. Preis ab 2.996 EUR.

Alle neuen Reisen beinhalten Vollpension, ausgewählte Getränke, Vorträge des Expeditionsteams sowie das Kulinarik-Konzept Norway’s Coastal Kitchen, das beste regionale Zutaten entlang der Route in den Mittelpunkt stellt. Zur Einführung erhalten Gäste bei Buchung bis zum 30. April 2026 ein Bordguthaben von bis zu 500 EUR pro Kabine.

Reizvolle Routen

Für den deutschsprachigen Markt bieten zwei der Routen besondere Reize, betont Marius Griego, Head of Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten: „Die Sommerreisen ab Bergen führen mit unseren kleinen Schiffen tief in das Herz der Fjordlandschaften, zu Orten, die den großen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben. Dazu ist die Winterroute ab Tromsø mit ihren guten Fluganbindungen ab Deutschland für unsere Kunden besonders attraktiv, weil sie vollständig oberhalb des Polarkreises verläuft und so auch bei kürzerer Reisedauer intensive Arktiserlebnisse ermöglicht. Mit besten Voraussetzungen für Nordlichtbeobachtungen.“

„Unsere neuen Reisen sind von der Natur geprägt, von Erfahrung über Generationen geführt und für Reisende geschaffen, die eine echte Verbindung zu den besuchten Orten suchen, statt nur an ihnen vorbeizufahren", erklärt Hedda Felin, CEO von Hurtigruten, dazu. "Durch die Flexibilität der Kapitäne, jede Reise an die jeweiligen Tagesbedingungen anzupassen, können sie ihren Gästen Norwegen von seiner spektakulärsten Seite zeigen.“

