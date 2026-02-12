tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

LH-Streik: Tausende Betroffene


Foto: Llyod Carr / shutterstock.com
An deutschen Airports ist der Lufthansa-Streik angelaufen und hat bereits Donnerstagfrüh zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Der ganztägige Arbeitskampf der Piloten und des Kabinenpersonals startete kurz nach Mitternacht.

Die Fluggesellschaft sprach zunächst von „umfangreichen Streichungen". Nach Angaben des Flughafenverbands ADV dürften über 460 Flüge mit rund 69.000 Passagieren ausfallen. Die AUA ist von den Streiks nicht betroffen. Auf den Abflugplänen größerer Flughäfen wie Frankfurt und Berlin finden sich nur ganz vereinzelte Lufthansa-Verbindungen, die aufrechterhalten werden sollen. Fluggäste sollten vor allem auf digitalen Wegen informiert werden und möglichst nicht auf eigene Faust zum Flughafen kommen. Ab Freitag will die Lufthansa „weitestgehend wieder den normalen Flugplan anbieten".

AUA: Automatische Umbuchungen

Nicht von dem Streikaufruf betroffen sind neben den Flügen der ausländischen Gesellschaften Austrian Airlines (AUA), Swiss, Ita und Brussels Airlines auch die deutschen Lufthansa-Töchter Eurowings und Discover. Die AUA hatte im Vorfeld auf APA-Anfrage mitgeteilt, dass Fluggäste, die vom Streik betroffene Zubringer- oder Anschlussflüge mit Lufthansa haben, automatisch informiert und umgebucht werden sollen. (APA/red)

  lufthansa, streik, ausstand, arbeitsniederlegung, aua, austrian, swiss, ita, brussels

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



Touristiknews des Tages
12 Februar 2026

15:16
Streckensperre: City Airport Train bietet Premium-Busse
15:08
"Ein Tag - ein Baum" in Nepal von Hauser Exkursionen
12:50
Visit USA: Aktuelles zu ESTA & Save the date
12:14
Türkei meldet neuen Tourismusrekord
11:42
Liberty International Tourism Group lädt zur Roadshow
11:28
Hurtigruten präsetiert neue Reisen der Limited Collection
10:37
LH-Streik: Tausende Betroffene
10:30
MSC: Live-Übertragungen der Fußball-WM 2026 an Bord
10:20
Robinson: Über 600 Events im Jahr

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.