MSC: Live-Übertragungen der Fußball-WM 2026 an Bord


Die Spiele der Fußballweltmeisterschaft werden an Bord der MSC-Schiffe live übertragen
Fußballfans auf den Kreuzfahrtschiffen von MSC Cruises werden diesen Sommer kein Spiel verpassen: Während ihre Nationalmannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 antreten, können Gäste auf der gesamten Flotte jedes Spiel live verfolgen.

Insgesamt 48 Mannschaften nehmen an einem der meisterwarteten Sportereignisse des Jahres teil, das erstmals von drei Nationen gemeinsam ausgerichtet wird – Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Die Spiele werden vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 live auf allen Schiffen von MSC Cruises übertragen.

WM-Feeling an Bord

Die Gäste können die Spiele an verschiedenen Orten an Bord verfolgen, darunter in den Sports Bars, an der Bar im Casino, auf den LED-Bildschirmen am Pool sowie in ausgewählten Lounges und Theatern. Neben den Live-Übertragungen bietet MSC Cruises ein spezielles Programm mit Aktivitäten rund um das Turnier für alle Altersgruppen, darunter interaktive Spiele, Quizze und familienfreundliche Unterhaltung. (red)

  msc cruises, msc, live, weltmeisterschaft, fußball, wm, live-übertragung

