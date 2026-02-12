MSC: Live-Übertragungen der Fußball-WM 2026 an Bord

Insgesamt 48 Mannschaften nehmen an einem der meisterwarteten Sportereignisse des Jahres teil, das erstmals von drei Nationen gemeinsam ausgerichtet wird – Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Die Spiele werden vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 live auf allen Schiffen von MSC Cruises übertragen.

WM-Feeling an Bord

Die Gäste können die Spiele an verschiedenen Orten an Bord verfolgen, darunter in den Sports Bars, an der Bar im Casino, auf den LED-Bildschirmen am Pool sowie in ausgewählten Lounges und Theatern. Neben den Live-Übertragungen bietet MSC Cruises ein spezielles Programm mit Aktivitäten rund um das Turnier für alle Altersgruppen, darunter interaktive Spiele, Quizze und familienfreundliche Unterhaltung. (red)