Robinson: Über 600 Events im Jahr

Die Bandbreite reicht von sportlichen Highlights und inspirierenden Workshops bis hin zu bewusst kuratierten Programmen. „Events sind ein zentraler Bestandteil unserer Markenwelt", sagt Bernd Mäser, Geschäftsführer der Robinson Club GmbH. „Sie schaffen Begegnungen, bieten Inspiration und ermöglichen es unseren Gästen, ihren Urlaub aktiv und individuell zu gestalten. Ohne Leistungsdruck, dafür mit hoher Qualität und echter Expertise an ihrer Seite." Charakteristisch für das Robinson-Eventkonzept sei dabei die persönliche Begleitung: Ehemalige Spitzensportler:innen, erfahrene Coaches sowie ausgewiesene Fachleute aus Praxis und Wissenschaft betreuen die Gäste. Viele der angebotenen Veranstaltungen seien bereits im Reisepreis enthalten.

Highlights aus dem Programm

„The Joy of Strength“ ist eine Eventwoche, die Frauen in den Mittelpunkt stellt und körperliche wie mentale Stärke verbindet. Gestaltet von Athletinnen, Coaches und Fachfrauen soll das Format Raum für Bewegung, Begegnung und persönliche Weiterentwicklung bieten. Das neue Event feiert vom 5. bis 12. September 2026 im Robinson Fieberbrunn in Österreich seine Premiere.

Surflegende Bernd Flessner gibt bei seinen Surf Camps sein Wissen rund um Windsurfen und Foilen weiter. Der ehemalige Welklasse-Tennisspieler Nicolas „Kiwi" Kiefer vermittelt professionelle Impulse zu Technik und Taktik. Ganzheitliche Formate ergänzen das Angebot: Die „Power of Vietnam Week“ verbinde beispielsweise Yoga, Meditation, landestypische Kulinarik und kulturelle Einblicke. Weitere Body&Mind-Eventwochen würden Bewegung und Achtsamkeit verknüpfen und Raum für Regeneration schaffen. Events wie die „Golf Open Landskron“ oder der „Nobilis Golf Cup“ stünden für hochwertige Turnierformate auf außergewöhnlichen Plätzen und eine starke Community, so der Clubanbieter in der Presseaussendung. (red)