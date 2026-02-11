DZT erwartet Incoming Wachstum

In einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld haben sich die Geschäftserwartungen der internationalen Reiseindustrie für das Deutschlandgeschäft im Jahresverlauf 2025 verbessert. Für 2026 rechnet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) mit weiterem Wachstum im Incoming-Tourismus.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erläutert dazu: „Die Rahmenbedingungen weltweiten Reisens waren im vergangenen Jahr aufgrund komplexer globaler Konflikte volatil. Trotzdem spielt Deutschland als Reiseziel weiter in der Champions League. Nach Erhebungen von UN Tourism startete Deutschland auf Platz 8 der beliebtesten Reiseziele weltweit in das Jahr 2025. Für 2026 erwarten wir in Deutschland ein Wachstum der Übernachtungen internationaler Gäste von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Unsere hervorragende Positionierung im Städte- und Kulturtourismus, einzigartige Naturlandschaften sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind auch 2026 eine gute Ausgangslage im internationalen Wettbewerb.“

Optimistischer Ausblick 2026

Internationale Branchenprognosen untermauern den positiven Ausblick. UN Tourism rechnet 2026 weltweit mit einem Wachstum von 3–5%. Laut European Travel Commission planen 73% der Europäer:innen in den kommenden sechs Monaten eine Reise innerhalb Europas, auch in wichtigen Überseemärkten bleibt das Interesse an Europa stabil. Das DZT Travel Industry Expert Panel bestätigt den Aufwärtstrend: 61% der befragten internationalen Branchenvertreter bewerten ihre aktuelle Geschäftslage im Deutschland-Incoming positiv, 57% erwarten bis Mai 2026 eine weitere Verbesserung. (red)