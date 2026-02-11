tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

DZT erwartet Incoming Wachstum


Frankfurt
Ein Plus von 4,0% im Dezember bei den Ausländerübernachtungen und positive Branchenprognosen stärken die Erwartungen für das Incoming-Jahr 2026.

In einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld haben sich die Geschäftserwartungen der internationalen Reiseindustrie für das Deutschlandgeschäft im Jahresverlauf 2025 verbessert. Für 2026 rechnet die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) mit weiterem Wachstum im Incoming-Tourismus.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erläutert dazu: „Die Rahmenbedingungen weltweiten Reisens waren im vergangenen Jahr aufgrund komplexer globaler Konflikte volatil. Trotzdem spielt Deutschland als Reiseziel weiter in der Champions League. Nach Erhebungen von UN Tourism startete Deutschland auf Platz 8 der beliebtesten Reiseziele weltweit in das Jahr 2025. Für 2026 erwarten wir in Deutschland ein Wachstum der Übernachtungen internationaler Gäste von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Unsere hervorragende Positionierung im Städte- und Kulturtourismus, einzigartige Naturlandschaften sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind auch 2026 eine gute Ausgangslage im internationalen Wettbewerb.“

Optimistischer Ausblick 2026

Internationale Branchenprognosen untermauern den positiven Ausblick. UN Tourism rechnet 2026 weltweit mit einem Wachstum von 3–5%. Laut European Travel Commission planen 73% der Europäer:innen in den kommenden sechs Monaten eine Reise innerhalb Europas, auch in wichtigen Überseemärkten bleibt das Interesse an Europa stabil. Das DZT Travel Industry Expert Panel bestätigt den Aufwärtstrend: 61% der befragten internationalen Branchenvertreter bewerten ihre aktuelle Geschäftslage im Deutschland-Incoming positiv, 57% erwarten bis Mai 2026 eine weitere Verbesserung. (red)

  dzt, deutsche zentrale für tourismus, deutschland, incoming, prognose, petra hedorfer

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
12 Februar 2026

15:16
Streckensperre: City Airport Train bietet Premium-Busse
15:08
"Ein Tag - ein Baum" in Nepal von Hauser Exkursionen
12:50
Visit USA: Aktuelles zu ESTA & Save the date
12:14
Türkei meldet neuen Tourismusrekord
11:42
Liberty International Tourism Group lädt zur Roadshow
11:28
Hurtigruten präsetiert neue Reisen der Limited Collection
10:37
LH-Streik: Tausende Betroffene
10:30
MSC: Live-Übertragungen der Fußball-WM 2026 an Bord
10:20
Robinson: Über 600 Events im Jahr

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.