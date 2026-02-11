| news | flughafen
Flughafen Wien baut neuen Office Park
Das Wachstum der AirportCity am Flughafen Wien geht mit dem heutigen Spatenstich für den Office Park 4 NEXT weiter.
Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Vorstandsdirektor Günther Ofner bezifferte die Investitionen beim Spatenstich am heutigem Mittwoch mit 55 Mio. EUR. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
Projekt OP4 NEXT
Mit dem Projekt OP4 NEXT reagiert der Airport laut einer Aussendung auf das große Interesse von Firmen, sich in der Flughafenstadt anzusiedeln. Schon derzeit seien mehr als 250 Unternehmen mit rund 23.000 Beschäftigten hier tätig - alleine 2025 seien rund 20 neue Betriebe dazu gekommen. Die Immobilienentwicklung sei demnach ein wesentliches und wachsendes Standbein des Airports, das sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt hat.
Der Office Park 4 im Zentrum der AirportCity bietet aktuell auf zehn Ebenen rund 26.000 m² Büro- und Konferenzflächen für etwa 2.500 Beschäftigte und erfüllt höchste ökologische Standards. Mit dem Office Park 4 NEXT kommen weitere 17.000 m² Büro- und Conferencing-Fläche dazu. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.
Zeremonieller Spatenstich
Den feierlichen Baustart haben heute Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner vorgenommen. Ebenfalls beim Spatenstich mit dabei waren die für die Umsetzung verantwortlichen HNP-Architekten Heinz Neumann und Oliver Oszwald, Peter Krammer, CEO Swietelsky sowie Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement und Stefan Kovacs, Bereichsleiter Bau (beide Flughafen Wien AG). (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
